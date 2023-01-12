Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.58 eur/kzt 497.92

    rub/kzt 6.83 cny/kzt 68.62
Прогноз погоды
Астана-14-16℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Интеграция и партнерство

    Казахстан и Азербайджан планируют провести интернет по дну Каспия до конца 2024 года

    12 Января 2023, 15:04

    БАКУ. КАЗИНФОРМ – AzerTelecom и Казахтелеком к концу 2024 года запустят волоконно-оптическую линию связи по дну Каспия по маршруту «Азербайджан-Казахстан», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу AzerTelecom.

    Телекоммуникационные компании двух стран в этому году заключили «Соглашение об условиях сотрудничества» в рамках проекта по прокладке Транскаспийской ВОЛС, который является частью масштабного проекта «Цифровой Шелковый путь» (Digital Silk Way), предусматривающего создание цифрового телекоммуникационного коридора между Европой и Азией.

    Основной маршрут подводной линии будет проходить от Актау до азербайджанского Сиазаня и составит более 340 километров.

    Резервный канал протяженностью около 330 километров будет проложен от казахстанского порта Курык до Бузовна ( 30 км от Баку).

    «Реализация проекта позволит Казахстану и странам Азии получить новый альтернативный маршрут в Европу, улучшить связанность и надежность сети, а Азербайджану – трансформироваться в региональный цифровой хаб. Прохождение информационных потоков между Азией и Европой через Азербайджан и Казахстан создаст новые возможности для развития цифрового бизнеса в регионе», - отметил гендиректор по операционным вопросам компании AzerTelecom Сергей Назаренко.

    Генеральный директор дивизиона по корпоративному бизнесу АО «Казахтелеком» Алмат Караманов считает, что в рамках реализации проекта Казахстан сможет создавать другие крупные инфраструктурные проекты, такие как гипермагистраль или строительство новых дата-центров.

    «В результате развития таких проектов Казахстан станет интересным и перспективным для крупных международных игроков», - отметил Алмат Караманов.

    AzerTelecom является ведущим оператором связи в Азербайджане и обеспечивает подключение страны к международным сетям телекоммуникаций.

    Казахтелеком – крупнейшая телекоммуникационная компания Казахстана, оказывающая услуги широкополосного доступа в интернет, интерактивного телевидения, сотовой связи, местной и дальней телефонной связи, облачных услуг.

    Автор:

    Серикбол Кошмаганбетов

    Интернет Азербайджан Цифровой Казахстан
    Новости по теме
    Новости по теме
    Данные более 260 тысяч казахстанских клиентов спортивного магазина утекли в сеть
    Азербайджан может сыграть связующую роль между ЕАЭС и Ираном, Турцией - политолог
    МВД ликвидирован интернет-магазин по продаже «синтетики»
    Порядка 200 тысяч тонн пшеницы, риса и бобовых экспортируется в Азербайждан
    Популярное
    1 Кайрат Тастекеев станет сенатором от Абайской области: предварительные итоги ЦИК
    2 Выборы депутатов Сената Парламента стартуют в Казахстане
    3 Шакарым Буктугутов станет сенатором от Восточно-Казахстанской области: предварительные итоги ЦИК
    4 Подведены предварительные итоги выборов депутатов Сената Парламента
    5 Жанна Асанова станет сенатором от Алматы: предварительные итоги ЦИК
    Новости партнеров