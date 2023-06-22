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    Казахстан и Азербайджан планируют довести объем взаимной торговли до $1 млрд

    22 Июня 2023, 13:49

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В рамках официального визита Премьер-Министра Казахстана Алихана Смаилова в Азербайджан состоялась его встреча с Президентом страны Ильхамом Алиевым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

    Глава Правительства передал теплые слова приветствия Президента РК Касым-Жомарта Токаева и обозначил высокую значимость отмечаемого в этом году 100-летнего юбилея Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

    Он подчеркнул, что взаимодействие двух стран является ярким примером стратегического партнерства и союзничества, основанного на доверии и взаимопонимании. Азербайджан — важнейший торгово-экономический партнер Казахстана на Южном Кавказе. По итогам прошлого года двусторонний товарооборот вырос на 40% и превысил $460 млн. По итогам 4 месяцев взаимная торговля составила $185 млн, увеличившись также на 40%.

    «В соответствии с поставленной перед нами задачей по доведению товарооборота до $1 млрд мы совместно с Правительством Азербайджана работаем над расширением торгово-экономических отношений», — отметил Алихан Смаилов.

    Со своей стороны Ильхам Алиев выразил уверенность, что официальный визит Премьер-Министра РК в Азербайджан будет способствовать дальнейшему развитию дружеских отношений между двумя странами.

    «Повестка нашего сотрудничества достаточно обширна, расширяется из года в год. Я рад, что договоренности, которые были приняты на уровне президентов, реализуются. Это говорит о том, что отношения между нашими странами находятся на очень высоком уровне. Вместе с тем у нас имеется огромный потенциал для их дальнейшего развития. Реализация мер, о которых мы договорились, будет вносить вклад в увеличение товарооборота и создаст дополнительные возможности для бизнеса, для реализации еще более масштабных проектов в энергетике, транспорте и других отраслях», — сказал Ильхам Алиев.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Внешняя политика Казахстана Правительство РК Премьер-министр РК Экономика Азербайджан Алихан Смаилов
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