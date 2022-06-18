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    Казахстан и Азербайджан обсудили сотрудничество в сфере информации

    18 Июня 2022, 20:34

    БАКУ. КАЗИНФОРМ — В городе Баку в рамках IX Глобального Бакинского Форума состоялась встреча председателя Комитета информации Министерства информации и развития РК К. Искакова с генеральным директором Агентства развития медиа Азербайджанской Республики А. Исмаиловым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Facebook Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан.

    В ходе встречи стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества в области информации, в том числе вещания казахстанских телеканалов на территории Азербайджана, дистрибуции и обмена детского анимационного контента, а также реализации совместных медийных проектов.

    Как сообщает пресс-служба Министерства информации и общественного развития, по итогам встречи стороны договорились создать совместную рабочую группу по реализации обсужденных проектов.

    В свою очередь, председатель комитета пригласил азербайджанскую сторону принять участие на крупнейшем мероприятии в сфере медиа в Центральной Азии — Astana Media Week.

    На IX Глобальном Бакинском Форуме обсуждаются вопросы формирования геополитического ландшафта в постковидную эпоху, влияние Covid-19 на школьное образование и будущее образование, климатических проблем, науки, технологии и инновации, а также глобального преобразования экономики и так далее.

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    Азербайджан Международная деятельность РК
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