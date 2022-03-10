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Казахстан и Азербайджан могут увеличить количество взаимных авиарейсов

Редактор:  
Ринат Дусумов
10 Марта 2022, 09:11
Казахстан и Азербайджан могут увеличить количество взаимных авиарейсов

БАКУ. КАЗИНФОРМ - Представители МИИР РК и Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики провели в Баку встречу по вопросам развития Транскаспийского международного транспортного маршрута. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

Стороны обсудили ожидаемые прогнозные объемы перевозок грузов по ТМТМ на 2022 год, пропускную способность по участкам железных дорог и Каспийского моря, условия для переориентации дополнительных грузопотоков, а также вопросы создания т.н. «Среднего коридора» и перспективного совместного предприятия, которое позволит решить вопросы сквозного тарифообразования и декларирования грузов, применить единые IT-решения и консолидировать транзитные грузы на маршруте.

Говоря о переориентации грузов казахстанских экспортеров на ТМТМ, вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Берик Камалиев отметил, что на сегодняшний день к перевозке через транскаспийский маршрут готовы 2 млн тонн казахстанских грузов, направляемых на экспорт.

Кроме того, представитель МИИР РК предложил азербайджанской стороне совместно развивать автомобильные грузовые перевозки на ТМТМ, а также рассмотреть предложение об увеличении количества авиарейсов между двумя странами. Данная инициатива встретила положительный отклик главы Министерства цифрового развития и транспорта АР.

По итогам встречи участники приняли решение, касающееся создания рабочей группы по развитию транзита.


Транспорт   Азербайджан   Авиация  
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