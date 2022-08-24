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Казахстан и Азербайджан имеют схожие интересы - эксперт

Автор:  
Серик Сабеков
24 Августа 2022, 16:52
Казахстан и Азербайджан имеют схожие интересы - эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Развитие торгово-экономических связей с Азербайджаном представляет стратегически важное значение. Об этом заявил руководитель отдела международных и геоэкономических исследований КИСИ при Президенте РК Айдар Курмашев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Геоэкономическая обстановка существенно влияет на экономику многих стран мира, в связи с чем активно предпринимаются шаги по диверсификации внешнеэкономических и торговых отношений. Развитие торгово-экономических связей с Азербайджаном, естественным союзником Казахстана и одним из основных игроков тюркского мира, представляет стратегически важное значение. Наши страны имеют схожие интересы – развитие несырьевого сектора экономики и расширение транспортно-коммуникационного потенциала. Это создает хорошие возможности для сотрудничества», - сказал Айдар Курмашев в телефонном разговоре корреспонденту МИА «Казинформ».

По мнению эксперта, визит Президента РК в Баку будет иметь историческое значение в интенсификации взаимодействия двух стран.

«На сегодняшний день наблюдается недостаточная эффективность логистики доставки и транзита товаров через Транскаспийский международный транспортный маршрут. Поэтому особое внимание к активизации торгово-экономического и транспортно-логистического сотрудничества может придать импульс для успешного взаимодействия по судостроению, производству оборудования для нефтедобычи и перевозку энергоресурсов. Еще одним важным вопросом, на мой взгляд, является недостаточный информационный обмен. Нашим странам необходимо задействовать все рычаги публичной дипломатии, организовывать регулярные совместные мероприятия в культурно-гуманитарной сфере. Это, в свою очередь, даст возможность расширить не только B2B коммуникации, но и между гражданами наших стран», - добавил Айдар Курмашев.

Ранее сообщалось, что сегодня Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Азербайджан. Глава государства провел встречу с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

В ходе визита Глава Казахстана наградил Президента Азербайджана Ильхама Алиева орденом «Алтын Қыран». Также стало известно, что по поручению Президента Казахстана в азербайджанском городе Физули возведут Центр творческого развития для детей имени Курмангазы.

Фото: vesti.az

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