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    Казахстан и Азербайджан будут развивать сотрудничество в сфере религии

    27 Октября 2021, 21:43

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня состоялась церемония подписания меморандума о сотрудничестве по вопросам регулирования религиозной деятельности с участием председателя Комитета по делам религий МИОР РК Ержана Нукежанова и председателя Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с религиозными образованиями Мубариз Гурбанлы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

    В ходе встречи Е. Нукежанов рассказал об опыте Казахстана в обеспечении межконфессионального согласия, а также ознакомил с проводимой работой по профилактике религиозного экстремизма.

    Мубариз Гурбанлы проинформировал о текущей религиозной ситуации в Азербайджане и основных направлениях работы Государственного комитета по работе с религиозными образованиями, а также выразил заинтересованность в казахстанском опыте ведения государственной политики в сфере религиозной деятельности.


    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана Религия Азербайджан
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