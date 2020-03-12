Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Интеграция и партнерство

    Казахстан и Армения намерены установить упрощенный порядок признания официальных документов

    12 Марта 2020, 12:51

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сенат ратифицировал Соглашение между Правительствами Казахстана и Армении по вопросам обмена нотами и порядке признания официальных документов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Представляя документ на пленарном заседании Сената, министр финансов РК Алихан Смаилов отметил, что основной целью соглашения в форме обмена нотами о порядке признания официальных документов является установление упрощенного порядка признания документов, подтверждающих резидентство, выданных уполномоченными органами РК и Армении.

    Внедрение упрощенного порядка реализуется путем отмены какого-либо специального заверения документов, подтверждающих резидентство, в том числе апостилирования или консульской легализации, что способствует улучшению инвестиционного климата.

    Отдельным пунктом соглашения предусмотрено, что порядок признания, предусмотренный Соглашением, применяется к официальным документам, выданным уполномоченными органами государств с 1 января 2012 года.

    Положения Соглашения после ратификации в обоих государствах будут иметь приоритет перед внутренним законодательством обоих государств.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Сенат Армения
    Новости по теме
    Новости по теме
    Президент Армении оставил запись в книге соболезнований в посольстве Казахстана
    Популярное
    1 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    2 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
    5 Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка