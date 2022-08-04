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    • Казахстан и Андорра подписали соглашение о взаимном освобождении от визовых требований

    4 Августа 2022 12:27

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди встретился с главой внешнеполитического ведомства Андорры Марией Убах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Двусторонние связи Казахстана и Андорры носят стабильный, поступательный характер и нацелены на развитие конструктивного и взаимовыгодного сотрудничества. Наиболее продвинутым и перспективным направлением является туристический сектор. В этой связи, по итогам сегодняшних переговоров нами подписано Соглашение о взаимном освобождении от визовых требований для всех видов паспортов, которое стало первым межправительственным соглашением между нашими странами», - сообщил Мухтар Тлеуберди по итогам встречи.

    Глава внешнеполитического ведомства Казахстана выразил надежду, что договорно-правовая база между странами и дальше будет наполняться в интересах народов двух государства.

    «Наши две страны оказывают друг другу взаимную поддержку в международных структурах. Плодотворно развивается сотрудничество Казахстана и Андорры в рамках ООН и ОБСЕ. Развиваются межпарламентские связи на площадках Парламентской ассамблеи Совета Европы и Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Также мы благодарны Андорре за поддержку кандидатуры Республики Казахстан в Совет по правам человека ООН на 2022-2024 годы. Вновь хотел бы поблагодарить госпожу Убах за продуктивные переговоры и пожелать ей плодотворного пребывания в Казахстане», - сказал Мухтар Тлеуберди.

    Автор:

    Серик Сабеков

    #МИД РК #Международная деятельность РК #Андорра
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