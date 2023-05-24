Казахстан и Африка - горизонты сотрудничества. Интервью с Послом РК в Эфиопии

АДДИС-АБЕБА. КАЗИНФОРМ - 25 мая 2023 года отмечается 60-летний юбилей Африканского союза, а также в этом году исполняется 10-лет как Казахстан стал наблюдателем в этой организации. В честь данного юбилея, редакция МИА «Казинформ» решила взять интервью у Посла Казахстана в Эфиопии, Постоянного представителя РК при Африканском союзе Барлыбая Садыкова.

– Барлыбай Каримович, благодарю за согласие ответить на вопросы редакции. В этом году одна из важных континентальных международных организаций - Африканский союз празднует свой 60-летний юбилей. Какие достижения у организации и какие приоритетные вопросы стоят в повестке дня, в то же время в каких направлениях Казахстан сотрудничает с АС?

– Благодарю за интерес к такому относительно новому для внешней политики Казахстана направлению как Африка. Десять лет назад Казахстан стал наблюдателем, как вы правильно заметили, в одной из крупнейших в мире международных организаций континентального масштаба. Решение стать наблюдателем было обусловлено задачами расширения географии внешнеполитических устремлений Казахстана, поскольку открытие представительства при самом влиятельном пан-африканском интеграционном объединении дает возможность нашей стране выстраивать общеафриканскую политику с 55 странами-членами организации, доводить наши подходы по актуальным международным и региональным проблемам, получать поддержку нашим внешнеполитическим инициативам. Возьмем лишь один пример, когда в 2016 году именно поддержка стран Африки, вместе составляющих 1/4 часть международного сообщества государств, стала решающей в выборе Казахстана на пост непостоянного члена Совета Безопасности ООН на 2017-2018 годы, а также проведения ЭКСПО-2017. Сегодня наш статус наблюдателя еще более востребован, чем раньше. Страны Африки стремятся придерживаться миролюбивой, независимой, многовекторной внешней политики и это корреспондируется с нашими подходами на международной арене. В условиях усиления поляризации международного сообщества, ужесточения экономической конкуренции и усугубления на этой основе транснациональных угроз Казахстану весьма важно выстраивать прочные дружественные и взаимовыгодные отношения со странами Африки, придерживающимися аналогичных нашим внешнеполитическим подходам.

В истории пан-африканской интеграции можно выделить несколько важнейших событий - создание в 1963 году Сообщества Африканского единства, его преобразование в 2002 году в Африканский союз, и принятие в 2013 году Повестки дня Африки до 2063 года. В этом программном документе поставлены конкретные задачи и выделены приоритетные направления развития стран Африки на 50-летнюю перспективу.

В этом году в феврале на 36-м саммите Африканского союза были подведены некоторые итоги первого десятилетия реализации Повестки-2063. Были достигнуты успехи в таких сферах как: создание в 2021 году Континентальной Зоны свободной торговли в Африке, успешная реализация на континенте принципов «Африканские решения для африканских проблем» и «Заставить оружие замолчать», а также значительное усиление голоса Африки в системе глобального управления. Африканский союз неоднократно проводил операции по поддержанию мира в координации с миссиями ООН. Совсем недавно при посредничестве Группы высокого уровня АС завершилась двухлетняя гражданская война на севере Эфиопии. К тому же стоит отметить высокий уровень региональной экономической интеграции на континенте. Сегодня реализуются множество инфраструктурных транспортных проектов, объединяющих регионы, созданы Центры по профилактике и контролю за заболеваниями в Африке.

Вместе с тем, требуются дополнительные коллективные усилия для решения таких вызовов, как обеспечение продовольственной и биологической безопасности, рост терроризма и экстремизма, вооруженных государственных переворотов и др.

Казахстан имеет успешный опыт многостороннего взаимодействия с Африканским союзом в сфере продвижения устойчивого развития, мира и безопасности, гуманитарных проектов. Казахстан оказывал гуманитарную (финансовую, техническую) поддержку африканским странам в борьбе с вирусом эбола, засухой, голодом, и др. Мы видим хорошие перспективы расширения сотрудничества в вопросах развития торгового, экономического и производственного потенциала, продовольственной безопасности, борьбы с гуманитарными кризисами.

– Африка огромный континент с большим потенциалом для социально-экономического развития, однако, остается одной из беднейших регионов мира, подверженной конфликтам. Какие интересы у Казахстана в развитии сотрудничества со странами Африки? Есть ли перспективные направления сотрудничества?

– Политические и военные риски до сих пор препятствуют раскрытию экономического потенциала ряда стран Африки, однако процесс индустриализации, развития инфраструктуры, промышленности, формирование сектора услуг в странах Африки стремительно меняют облик всего континента.

Ряд государств Африки активно развивают современные технологии, в т.ч. планируют строительство атомных электростанций (Уганда, Кения, Эфиопия, Гана, Танзания, Нигерия, Руанда). ЮАР имеет собственную АЭС, Египет начинает строительство АЭС при содействии России. В ряде государств разрабатываются национальные программы по научному исследованию и использованию космоса, в т.ч. запуску спутников (ЮАР, Алжир, Египет, Эфиопия, Ботсвана, Нигерия). Создаётся Африканское космическое агентство.

На протяжении последних десятилетий многие страны, такие как Китай, США, ЕС, Турция, Россия, Япония, Южная Корея, Индия, ОАЭ и др. признавая огромный человеческий и природный потенциал стран Африки развивают партнерства и проводят Саммиты и Форумы с лидерами африканских государств. Страны Африки представляют из себя огромный постоянно растущий потребительский рынок в 1,3 млрд. человек в 2022 году, с общим ВВП в 3,4 трлн. долл. К тому же обладая самой дешевой и наиболее многочисленной молодой рабочей силой (по данным ООН 70% населения стран Африки Южнее Сахары не превышает возраста 30 лет) Африка на наших глазах превращается в новую глобальную производственно-индустриальную зону, где открывают свои предприятия ведущие компании мира. Впрочем крупные добывающие компании в течении уже многих десятилетий присутствуют на континенте, где имеются огромные запасы редкоземельных ресурсов, необходимых для высокотехнологичных производств, в т.ч. в космической, авиа и телекоммуникационной отраслях. Сегодня в Африке иностранные компании несмотря на все риски получают высокую прибыль, от того что могут многократно масштабировать свой бизнес, пользуясь большим количеством свободных ниш. Ряд казахстанских компаний уже успешно работают на африканском континенте, больше всего представленных в секторе добычи полезных ископаемых и секторе услуг. Высокий спрос на Черном континенте на продукцию, составляющую линейку казахстанских экспортных товаров, говорит о большом потенциале развития взаимной торговли Казахстана со странами Африки Южнее Сахары. Помимо этого, взамовыгодным сейчас является сотрудничество в сфере обеспечения продовольственной безопасности, где потребности в товарах соответствуют аграрному экспортному потенциалу нашей страны. Кроме того, Казахстан обладает хорошей научной-исследовательской базой в медицинской, аграрной и других отраслях, которые высоко востребованы в Африке. В настоящее время экономическое и гуманитарно-техническое сотрудничество Казахстана со странами Африки остается на скромном уровне – менее 1% от общего внешнеторгового оборота. При этом, по подсчетам экспертов данный показатель можно нарастить многократно. Тем самым, Африка имеет все возможности стать важным торгово-экономическим партнером нашей страны. Главной проблемой остается не развитость логистики взамной цепочки поставок. Географически если брать самый короткий путь, то регион Центральной Азии от Африки разделяет лишь Иран и страны Персидского залива. Отсюда налаживание прямых воздушных и интермодальных торговых маршрутов, соединяющих регионы Центральной Азии и Восточной Африки является предметом нашей совместной работы.

– Наше Посольство располагается в столице Эфиопии, Аддис-Абебе с 2014. В ноябре 2020 года в стране началась двухлетняя гражданская война. Какая сейчас ситуация в стране и какие перспективы сотрудничества вы видите с Эфиопией?

– В настоящее время Эфиопия переживает сложный исторический этап в своем развитии. После подписания Мирного Соглашения в ноябре 2022г. начался процесс общенационального диалога и примирения. Учитывая с какой мудростью подходит руководство Эфиопии к преодолению всех накопившихся проблем в обществе, эта страна в скором времени может достичь устойчивого мира и стабильности.

В сентябре 2021 года мы отмечали десятилетие установления дипломатических отношений с Эфиопией. За этот короткий по историческим меркам период, мы смогли сформировать фундамент доверительных и дружественных отношений с Правительством Эфиопии.

В своем поздравительном послании президенту Эфиопии Сахле-Ворк Зевде по случаю Национального дня Эфиопии в мае 2023г. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с особым удовлетворением отметил, что сегодня Эфиопия признана активным и авторитетным членом Африканского континента и отношения между Казахстаном и Эфиопией, основанные на дружбе и взаимной поддержке, прочны и имеют большой потенциал. Глава государства выразил уверенность в продолжении совместной работы по достижению новых рубежей в двустороннем сотрудничестве.

Аддис-Абеба признана дипломатической столицей Африки, местом где собираются главы государств всех 55 стран континента для решения вопросов войны и мира, устойчивого развития в Африке. Аддис-Абеба также является континентальным транзитным авиационным хабом по перевозке пассажиров и грузов, в т.ч. по линии морского Шелкового пути из Китая в Африку. Помимо Африканского союза в Аддис-Абебе располагается штаб-квартира Экономической и социальной комиссии ООН для Африки и наибольшее количество гуманитарных организаций ООН на континенте. Поэтому работа по линии многосторонней дипломатии является важной составляющей работы Посольства.

В то же время, большое внимание уделяется развитию двусторонних торгово-экономических связей с Эфиопией, считающейся второй экономикой континента с населением в 120 млн. человек. Посольством регулярно проводятся торгово-экономические семинары и конференций, встречи с деловыми кругами Эфиопии. Это позволяет нам лучше понимать двусторонние торговые возможности, работать с потенциальными торговыми партнерами, информировать о преимуществах ведения бизнеса в Казахстане. Второй год подряд мы видим рост товарооборота с Эфиопией и эта позитивная тенденция свидетельствует о необходимости продолжения нашей работы. Кроме того, тесные контакты между внешнеполитическими ведомствами позволили добиться взаимной поддержки в ряде органов ООН. В 2021 году мы провели первые политические консультации, в ходе которых обсудили общие подходы по важным для нас международным вопросам и наметили перспективы нашего сотрудничества. В 2022 году состоялась первая встреча депутатов групп дружбы парламентов двух стран. Обе стороны выразили заинтересованность в содействии на своем уровне развитию дружественных и взаимовыгодных политических, экономических и культурно-гуманитарных связей. В марте 2023 года между институтами внешнеполитических исследований двух стран был подписан Меморандум о взаимопонимании, предполагающий реализацию совместных исследовательских проектов. В перспективе мы планируем расширить двустороннюю договорно-правовую базу, провести второй раунд политических консультаций.

– Эфиопия – древняя страна. Расскажите об интересных фактах культуры, традиции, обычаев Эфиопии. Были ли ранее контакты между нашими странами?

– Эфиопия имеет древнюю историю, более трех тясяч лет. При этом, от многих других стран Африки Эфиопию отличает, в первую очередь, ее независимый в течении всей истории путь развития. Отсутствие колониального прошлого у Эфиопии стало решающим при выборе места размещения штаб-квартиры Африканского союза. Сегодня Эфиопия одна из самых активных сторонников панафриканской интеграции, проводит независимую внешнюю политику, выступает за самостоятельность стран Африки и не вмешательство внешних сил в дела африканских стран. Как утверждают ученые территория современной Эфиопии является местом происхождения человека. Останки первого прямоходящего предка человека – Люси, были найдены именно в Эфиопии. На севере страны находится первая в Африке мусульманская мечеть, построенная еще во времена пророка Мухаммеда и его сподвижников, которые были вынуждены переселиться из Мекки и нашли убежище и защиту в Эфиопии. Эфиопия – родина кофе и страна является одним из крупных экспортеров высококачественного кофе.

Работая и общаясь с коллегами, местными гражданами, посещая по долгу службы регионы Эфиопии, я подметил для себя много общего между нашими странами. Во-первых, это миролюбивый характер народов двух стран. В течении двухлетней войны в Тыграе (Северный регион Эфиопии) и тяжелой гуманитарной ситуации в стране правительство продолжало принимать сотни тысяч беженцев из Сомали, Йемена, Сирии, предоставляя им защиту. Во-вторых, Эфиопия как и Казахстан исторически является местом мирного сосуществования представителей всех трех божественных религий. Сегодня эта страна также выбрала светский путь развития, уделяя большое внимание поддержанию межконфессиональной и межэтнической толерантности. В Эфиопии проживает более 80 народностей, разговаривающих на разных языках. Амхарский и английский языки имеют статус языков межнационального и международного общения. Что касается культуры, то у казахов и ряда народностей Эфиопии также много схожего, это обязательное знание семи поколений «Жеты ата», обряд угощения почетного гостя из рук «асату», почитание и уважение старших в семье. У нас схожие музыкальные инструменты, к примеру эфиопский «масинко» очень напоминает казахский «қобыз», эфиопский «крар» напоминает казахский «жетыген», а казахская настольная игра «тоғыз құмалақ» очень похожа на эфиопскую игру «гэбэта».

Говоря об исторических контактах можно упомянуть интересный факт, что в составе Советского Комитета солидарности со странами Азии и Африки Эфиопию в разные годы посещали бывшие министры иностранных дел Казахской ССР М. С. Фазылов и М. И. Исиналиев. Заместитель министра иностранных дел Казахстана С.А. Курмангожин в период с 1984 по 1989 г.г. был советником Посольства СССР в Народно-Демократической Республике Эфиопии. Многие технические и военные специалисты из нашей страны работали в Эфиопии в период СССР. Также много граждан Эфиопии обучалось и получило образование в Казахстане.

– В Астане состоится Международный форум . Планируется ли участие представителей Эфиопии в этом форуме?

– Да. На предстоящем Международном Форуме Астана примет участие бывший президент Эфиопии, первый посол Эфиопии в Казахстане с постоянной резиденцией в Анкаре доктор Мулату Тешоме Вирту. Подчеркивая его статус и политический вес в Восточной Африке организаторы предоставили ему специальную сессию в первый день Форума. Ожидается что он посвятит свое выступление новой роли Африки в решении глобальных вопросов современности, а также политике панафриканизма и интеграции. Вместе с ним Казахстан планируют посетить с деловой миссией главы ряда крупных эфиопских компаний, которые, как ожидается, проведут деловые встречи с казахстанскими потенциальными партнерами для изучения торговых и инвестиционных возможностей. Это будет первая в истории двусторонних отношений деловая миссия высокого уровня и мы работаем над тем, чтобы визит прошел эффективно.



