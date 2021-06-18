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    Казахстан и Афганистан подписали двустороннее Соглашение о военном сотрудничестве

    18 Июня 2021, 16:20

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялась встреча министра обороны Казахстана генерал-лейтенанта Нурлана Ермекбева и советника президента Афганистана по национальной безопасности Хамдуллы Мохиба, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    Обсуждены вопросы по ситуации вокруг Афганистана. Генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев подчеркнул, что Казахстан поддерживает сохранение республиканского демократического строя в Афганистане. Министр выразил надежду, что вывод иностранных войск послужит основой для стабилизации ситуации в стране, и стороны конфликта найдут компромиссные решения для устранения разногласий.

    Итогом встречи стало подписание двустороннего Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Исламской Республики Афганистан о военном сотрудничестве.

    Документ разработан по договоренностям, достигнутым в ходе визита советника Президента Исламской Республики Афганистан по национальной безопасности Мохаммада Атмара в Республику Казахстан в июле 2017 года.

    Ранее сообщалось, что помощник Президента – секретарь Совета Безопасности РК Асет Исекешев провел переговоры с советником Президента Исламской Республики Афганистан по национальной безопасности Хамдуллой Мохибом. Стороны обменялись мнениями о состоянии региональной и глобальной безопасности, текущих рисках в Центральной Азии, направлениях дальнейшего укрепления сотрудничества в рамках международных организаций.

    Автор:

    Армия Афганистан
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