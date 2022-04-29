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    Казахстан готовится к углеродному налогу ЕС

    29 Апреля 2022, 15:55

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Эксперты QazTrade обсудили с представителями Евросоюза вопросы внедрения в ЕС пограничного корректирующего углеродного механизма, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства торговли и интеграции.

    Во встрече участвовали заинтересованные госорганы, организации, ассоциации и бизнес- сообщество. От АО «QazTrade» приняли участие заместитель генерального директора компании Нурлан Кулбатыров и директор департамента субсидий и защитных мер Айнур Амирбекова.

    Казахстанская сторона в рамках консультационной встречи попросила разъяснения по аккредитованным компаниям, которые будут оценивать уровень выброса, а также текущий уровень выбросов компаний ЕС в разрезе промышленности.

    «В документах ЕС было сказано, что в случае невозможности оценить уровень выбросов будут взяты для расчетов наихудшие установки, работающие в ЕС. Поэтому нам необходимо понимание, на что равняться нашему экспортоориентированному бизнесу. Кроме того, мы запросили у европейских коллег документ, ранжирующий страны-экспортеры в ЕС в разрезе промышленности и в зависимости от уровня выбросов», - пояснила Айнур Амирбекова.

    Представители QazTrade также отметили, что до сих пор нет ясности о сроках уведомления государств-членов ВТО о планируемом введении углеродного налога на импорт - механизма пограничных корректирующих цен.

    Стороны пришли к выводу о необходимости разработки методички касательно механизмов взимания, импорта, экспорта и других актуальных вопросов по углеродному налогу. Это позволит подготовить казахстанских экспортеров обработанных товаров в страны Европейского союза к нововведениям.

    АО «QazTrade» в рамках работы по формированию целостной и эффективной политики в сферах внешней и внутренней торговли проводит анализ влияния мер декарбонизации в мире на торговлю Казахстана, чтобы определить чувствительные отрасли, разработать превентивные меры и развивать «зеленое финансирование».

    Кроме того, «QazTrade» проводит разъяснительную работу для экспортеров о внедрении пограничного корректирующего углеродного механизма и рисках, которые несет этот механизм. Так, в октябре прошлого года был организован первый бизнес-практикум «Умный экспорт», направленный на повышение компетенций отечественных компаний в вопросах ведения экспортной деятельности. Всего бизнес-практикум посетили свыше 900 участников из более 400 компаний-экспортеров.

    В рамках практикума был проведен курс на тему «Переход к зеленой и низкоуглеродной экономике», который был посвящен вопросам пограничного углеродного налога, механизму таможенной углеродной корректировки в рамках Концепции ЕС, а также экологическим мерам и перспективным проектам по декарбонизации для выстраивания казахстанского бизнеса.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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