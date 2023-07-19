Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.29 eur/kzt 487.28

    rub/kzt 4.69 cny/kzt 61.99
Прогноз погоды
Астана+25+27℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Казахстан готов увеличить экспорт в арабские страны по 100 товарным позициям на сумму около $400 млн

    19 Июля 2023, 23:30

    ДЖИДДА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на первом Саммите «Центральная Азия + Совет сотрудничества арабских государств Залива», представил видение приоритетных направлений дальнейшего сотрудничества Казахстана с арабскими странами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    «Синергия потенциалов стран Центральной Азии и колоссальные возможности стран Залива способны задать более высокий уровень нашему многогранному партнерству. В этих целях хотел бы представить вам свое видение приоритетных направлений нашего дальнейшего сотрудничества.

    Прежде всего, это расширение торгово-экономических связей.

    С удовлетворением отмечаю начавшийся в последние годы динамичный рост торговли нашего региона со странами Совета сотрудничества. Но цифровые показатели пока не отражают наш реальный потенциал. Мы имеем все возможности значительно увеличить взаимный товарооборот.

    Для этого нам необходимо наращивать номенклатуру взаимной торговли. К примеру, Казахстан готов в кратчайшие сроки увеличить свой экспорт в страны Залива по 100 товарным позициям на сумму около 400 млн долларов», - отметил Глава государства.

    Касым-Жомарт Токаев напомнил, что за годы независимости страны Залива вложили в экономику Казахстана 3,6 млрд долларов.

    «Второе направление – активизация инвестиционного сотрудничества.

    Согласно докладу UNCTAD, только за прошлый год приток чистых инвестиций в Центральную Азию увеличился на 40% и составил 10 млрд долларов, из которых 60% приходится на Казахстан.

    За годы независимости страны Залива вложили в экономику Казахстана порядка 3,6 млрд долларов. Поэтому мы заинтересованы в наращивании инвестиционных связей.

    Для этого мы проводим масштабные экономические реформы, направленные на диверсификацию экономики, в том числе создание наиболее благоприятных условий для иностранных капиталовложений.

    Недавно созданный Казахстаном и Саудовской Аравией Деловой совет призван стать важной площадкой для реализации торгового и инвестиционного потенциала двух стран. Мы готовы к запуску аналогичных механизмов сотрудничества со всеми государствами – членами Совета сотрудничества.

    Приглашаем наших партнеров к активному использованию передовых инструментов Международного финансового центра «Астана», - подчеркнул Президент РК.

    Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению Хранителя двух святынь – Короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдельазиза Аль Сауда прибыл с рабочим визитом в Джидду. Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Наследным принцем Кувейта шейхом Мешалем аль-Ахмедом аль-Джабером Ас-Сабахом и с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Лидеры двух стран рассмотрели ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам государственного визита Эмомали Рахмона в Астану в мае текущего года.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Инвестпроекты Экономика Сотрудничество Саудовская Аравия Политика Токаев Касым-Жомарт Инвестиции
    Новости по теме
    Новости по теме
    Freedom Holding Corp. получил выручку в $795 млн по итогам 2023 фискального года
    Горно-обогатительный комбинат построят близ Аркалыка к 2027 году
    В Ассоциации переработчиков масличных культур прокомментировали высказывание афганцев о дорогом масле
    О чем договорились Казахстан и Афганистан на встрече в Астане
    Популярное
    1 Увеличение поставок пшеницы в Афганистан и новый способ оплаты товаров: что пишут мировые СМИ о Казахстане
    2 Мировой океан нагрелся до рекордной температуры: каковы последствия
    3 Уникальную операцию по резецированию языка провели врачи в Астане
    4 Милад Карими принес Казахстану 15-ю медаль Универсиады-2023
    5 Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы и Атырау