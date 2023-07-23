Казахстан готов увеличить экспорт в арабские страны на 400 млн долларов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстан готов в кратчайшие сроки увеличить свой экспорт в страны, входящие в Совет сотрудничества Арабских государств Залива, по 100 товарным позициям на сумму около 400 млн долларов. Об этом сообщил посол РК в Узбекистане Бейбут Атамкулов, выступая во время круглого стола в Ташкенте на тему «Центральная Азия и Совет сотрудничества Арабских государств Залива: приоритеты и перспективы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в Казахстанском институте стратегических исследований при Президенте РК, на встрече были руководители дипломатических миссий и старшие дипломаты стран Залива, представители национальных аналитических центров и научно-исследовательских институтов Саудовской Аравии.

Бейбут Атамкулов отметил, что Объединенные Арабские Эмираты являются одним из крупнейших торговых партнеров Казахстана на Ближнем Востоке. Взаимный товарооборот превышает 700 миллионов долларов. Согласно докладу UNCTAD, за прошлый год приток чистых инвестиций в Центральную Азию увеличился на 40% и составил 10 млрд долларов.

«Мы намерены планомерно увеличивать грузопоток Транскаспийского международного транспортного маршрута и довести его до 500 тысяч контейнеров в год к 2030 году. Кроме того, Казахстан принимает меры по развитию Международного транспортного коридора «Север – Юг», - добавил он.

Вместе с тем участники круглого стола затронули тему углубления энергетического сотрудничества. На территории государств Центральной Азии имеется более 30 млрд тонн разведанных запасов нефти и более 20 трлн кубических метров газа. Это делает регион вторым в мире по объему нефтегазовых ресурсов после Аравийского полуострова.

Кроме этого, были обсуждены темы продовольственной безопасности, диверсификации структуры экспортных поставок товаров агропромышленного комплекса в арабские страны. Вопросы межрегионального туризма и создание единого безвизового туристического пространства «Залив — Центральная Азия». Стороны отметили важность региональной кооперации посредством развития различных диалоговых площадок.

Ранее Президент РК принял участие в первом саммите «Центральная Азия + Совет сотрудничества арабских государств Залива».

В Совет сотрудничества арабских государств Залива входят Бахрейн, Катар, ОАЭ, Саудовская Аравия, Оман, Кувейт.