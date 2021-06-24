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    Казахстан готов участвовать в двух инициативах стран-членов ВТО

    24 Июня 2021, 09:51

    ЖЕНЕВА. КАЗИНФОРМ – Постоянный представитель Казахстана при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Жанар Айтжанова выступила в ходе Генерального совета Всемирной торговой организации (ВТО) в рамках обсуждения приоритетных вопросов предстоящей 12-й Министерской конференции ВТО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт МИД РК.

    Постпред отметила присоединение Казахстана к двум совместным заявлениям и инициативам стран-членов ВТО – по борьбе с пандемией COVID-19 («Торговля и здоровье») и об отмене экспортных ограничений на продукты питания, закупаемые Всемирной продовольственной программой ООН в гуманитарных целях.

    Вклад в преодоление пандемии является приоритетным вопросом 12-й Министерской конференции ВТО. В этой связи Казахстан придает большое значение его дальнейшему обсуждению для принятия на предстоящей встрече конкретных решений.

    Указанные заявления ВТО ориентированы на устранение излишних торговых барьеров при торговле медицинскими препаратами и товарами, необходимыми для борьбы с пандемией, а также облегчение поставок предоставляемой ООН критически важной гуманитарной продукции в нуждающиеся страны, наиболее пострадавшие от её последствий.

    В настоящее время инициатива по борьбе с пандемией COVID-19 поддерживается 25 странами-членами ВТО. К заявлению об отмене экспортных ограничений на продукцию, закупаемую Всемирной продовольственной программой ООН, присоединились 54 члена ВТО. При этом, число стран, поддерживающих данные инициативы, неуклонно растет.

    Автор:

    Внешняя политика Казахстана МИД РК ВТО
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