Казахстан готов участвовать в двух инициативах стран-членов ВТО

ЖЕНЕВА. КАЗИНФОРМ – Постоянный представитель Казахстана при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Жанар Айтжанова выступила в ходе Генерального совета Всемирной торговой организации (ВТО) в рамках обсуждения приоритетных вопросов предстоящей 12-й Министерской конференции ВТО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт МИД РК.

Постпред отметила присоединение Казахстана к двум совместным заявлениям и инициативам стран-членов ВТО – по борьбе с пандемией COVID-19 («Торговля и здоровье») и об отмене экспортных ограничений на продукты питания, закупаемые Всемирной продовольственной программой ООН в гуманитарных целях.

Вклад в преодоление пандемии является приоритетным вопросом 12-й Министерской конференции ВТО. В этой связи Казахстан придает большое значение его дальнейшему обсуждению для принятия на предстоящей встрече конкретных решений.

Указанные заявления ВТО ориентированы на устранение излишних торговых барьеров при торговле медицинскими препаратами и товарами, необходимыми для борьбы с пандемией, а также облегчение поставок предоставляемой ООН критически важной гуманитарной продукции в нуждающиеся страны, наиболее пострадавшие от её последствий.

В настоящее время инициатива по борьбе с пандемией COVID-19 поддерживается 25 странами-членами ВТО. К заявлению об отмене экспортных ограничений на продукцию, закупаемую Всемирной продовольственной программой ООН, присоединились 54 члена ВТО. При этом, число стран, поддерживающих данные инициативы, неуклонно растет.