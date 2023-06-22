Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.36 eur/kzt 492.74

    rub/kzt 5.3 cny/kzt 62.39
Прогноз погоды
Астана+23+25℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Международная деятельность

    Казахстан готов рассмотреть возможность возобновления процесса по Сирии - МИД

    22 Июня 2023, 19:20

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИД РК прокомменировал итоги 20-й Международной встречи высокого уровня по Сирии в Астанинском формате, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    Объявление Республикой Казахстан 20-й Международной встречи высокого уровня по Сирии в Астанинском формате завершающим этапом переговорного процесса на своей территории базируется на следующем.

    Известно, что данный формат был создан как дополнительная площадка для переговоров к Женевскому процессу и предназначался для решения конкретных практических задач по прекращению конфликта.

    В настоящее время его первоначальные цели – создание зон деэскалации, прекращение кровопролития между конфликтующими сторонами и предотвращение масштабного гуманитарного кризиса достигнуты.

    На сегодняшний день политическая ситуация в регионе Ближнего Востока кардинально меняется. Отмечается стремление к восстановлению отношений арабских государств с Дамаском. Возобновлено членство Сирии в Лиге арабских государств.

    Братская нам Турецкая Республика намерена нормализовать отношения с дружественной Сирией.

    В этой связи, постепенный выход Сирии из изоляции в регионе с твердой уверенностью можно расценивать как успешный результат усилий т.н. Астанинского процесса по Сирии.

    Вместе с тем, в случае если со стороны участников Международных встреч по Сирии в Астанинском формате будет выражена коллективная просьба продолжить переговоры в Астане, Казахстан готов рассмотреть возможность возобновления процесса в качестве жеста доброй воли с учетом хода переговоров на других площадках и ситуации в Сирии в целом.

    Напомним, вице-министр иностранных дел РК Канат Тумыш ранее заявил о том, что Астанинский процесс по Сирии официально завершен.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    МИД РК Сирия
    Новости по теме
    Новости по теме
    Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел Люксембурга Жана Ассельборна
    Фрагменты уникальной напольной мозаики показали сирийские археологи
    Казахстанцев просят не посещать приграничные с Украиной регионы России
    Визит президента Германии, сирийские переговоры, победа футболистов: что пишут мировые СМИ о Казахстане
    Популярное
    1 Базовую пенсию действующих пенсионеров увеличат в ближайшие 5 лет
    2 17-летняя теннисистка Асылжан Арыстанбекова почти сотворила сенсацию на турнире в Тунисе
    3 Руслан Шпекбаев освобожден от должности заместителя министра обороны
    4 Кто войдет в спецорган по возврату незаконно приобретенных активов
    5 Жуткое ДТП в Астане: автомобиль врезался в столб LRT