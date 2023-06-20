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    Казахстан готов принять активное участие в дипломатическом разрешении споров – Касым-Жомарт Токаев

    20 Июня 2023, 13:14

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстан готов активно участвовать в дипломатическом разрешении споров. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе совместного заявления прессе по итогам переговоров с президентом Германии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Следующий вопрос - международный календарь. Различные политические, экономические противоречия в мире вызывают беспокойство у нашей страны. Конечно, все проблемы должны решаться мирным путем во благо народов, будущих поколений. Ранее Казахстан призывал к примирению конфликтующие стороны. Была предложена нейтральная площадка для переговоров. Мы готовы принять активное участие в дипломатическом разрешении споров», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Глава государства также подчеркнул, что переговоры с г-ном Франком-Вальтером Штайнмайером были результативными.

    «Я надеюсь, что наше сотрудничество выйдет на новый уровень», - добавил Президент.

    Ранее Глава государства заявил, что Казахстан является одним из четырех основных государств, обеспечивающих Германию нефтью.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Германия Сотрудничество Политика Токаев Касым-Жомарт
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