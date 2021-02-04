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    Казахстан готов принимать меры по выполнению обязательств в рамках ОПЕК+

    4 Февраля 2021, 17:54

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 3 февраля прошло 26-заседание Совместного министерского мониторингового комитета ОПЕК+ в формате видеоконференции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.

    На заседании были отмечены положительные тенденции на мировом нефтяном рынке, благодаря принимаемым мерам по сокращению добычи. Рост мировой экономики прогнозируется на уровне 4,4% в 2021 году, мировой спрос на нефть составит 95,9 млн барр/сутки (рост на 5,6 млн барр/сутки по сравнению с 2020 годом).

    Также отмечено улучшение показателей по выполнению обязательств странами-участницами Соглашения за декабрь (101%, из них страны ОПЕК – 103%, страны не ОПЕК – 93%).

    Казахстан, в свою очередь, выразил готовность принимать дальнейшие меры по выполнению своих обязательств и компенсации ранее перевыполненных объемов.

    Напомним, в начале года ОПЕК+ разрешила Казахстану и России увеличить добычу нефти в феврале и марте. Данное решение было принято в ходе министерского заседания стран-участниц соглашения ОПЕК+ в формате видеоконференции.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Энергетика Промышленность Экономика Нефть
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