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    Казахстан готов помочь государствам-членам СВМДА с вакциной против КВИ

    12 Октября 2021, 12:50

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан готов помочь государствам-членам СВМДА с вакциной против КВИ. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РК Акан Рахметуллин, выступая на шестой встрече министров иностранных дел Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Пандемия COVID-19 наглядно продемонстрировала, что опасность массового заражения и разрушительная сила бактериологического оружия сильно недооцениваются», - сказал Акан Рахметуллин.

    Вице-министр добавил, что в этом отношении необходимо расширить глобальный доступ к вакцинам.

    «В Казахстане успешно разработана собственная вакцина «Казвак». Ее эффективность и соответствие высоким стандартам подтверждено профессиональным медицинским сообществом. Еще две вакцины находятся в стадии разработки. Мы готовы помочь государствам-членам СВМДА, испытывающим трудности с закупкой вакцин», - заявил Акан Рахметуллин.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Внешняя политика Казахстана МИД РК Здравоохранение Связь, ТВ, IT Коронавирус в РК Вакцинация QazVaс Международная деятельность РК
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