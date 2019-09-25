Казахстан готов поделиться опытом по борьбе с терроризмом – Президент РК

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев рассказал о казахстанском опыте по содействию в достижении мира и решения конфликтов, выступая на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Мы все с тревогой следим за развитием событий на Ближнем Востоке - в колыбели человеческой цивилизации, которая истерзана взаимной ненавистью и насилием, отметил, выступая на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, Касым-Жомарт Токаев. По его словам, Казахстан готов поддержать двусторонние и многосторонние действия, нацеленные на достижение прочного мира и выработку решений на основе построения доверия.

И в качестве хорошего примера приверженности инклюзивному диалогу Казахстан предоставляет платформу для межсирийских переговоров. Он напомнил, что 13 раундов этих переговоров уже состоялись в нашей столице.

Благодаря Астанинскому процессу, который дополняет Женевские переговоры, было достигнуто прекращение боевых действий. Были созданы зоны деэскалации с условиями для безопасного возвращения беженцев. Общеизвестно, что конфликты имеют разрушительные последствия и порождают терроризм и экстремизм. И эти вызовы могут быть нейтрализованы только за счет совместных действий в рамках глобальной антитеррористической сети под эгидой ООН, обозначил Глава государства.

К. Токаев подчеркнул, что в качестве контртеррористической меры Казахстан инициировал Кодекс поведения по достижению мира, свободного от терроризма, к 100-летию ООН в 2045 году, и призвал всех присоединиться к этому процессу.

В этом году Казахстан успешно выполнил специальную гуманитарную миссию «Жусан» в сотрудничестве с международными партнерами. В результате 595 граждан Казахстана, соблазненных террористической пропагандой, включая 406 детей, вернулись домой из зон боевых действий в Сирии, добавил он.

В заключение Глава государства выразил готовность поделиться казахстанским опытом с другими странами и настоятельно призвал всех принять аналогичные меры.

Ранее сообщалось, что сегодня Президент принял участие в открытии Общих дебатов 74-й сессии Генассамблеи ООН.

В рамках Генеральной Ассамблеи ООН Глава государства провел ряд двусторонних встреч с главами других государств. В частности, Президент встретился с Королем Иордании Абдаллой II, Президентом Болгарии Руменом Радевым, Президентом Швейцарии Ули Маурером и Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, Глава государства прибыл в Нью-Йорк для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

По приезду в Нью-Йорк К. Токаев встретился с главами ведущих американских компаний. Одним из них стал руководитель компании «Bloomberg» Майкл Блумберг.

Как рассказал сам Президент, на встрече с капитанами бизнеса США состоялся конструктивный диалог о развитии двусторонних торгово-экономических и инвестиционных связей.

74-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН стартовала 17 сентября. Генсек ООН Антониу Гутерриш сообщал о целях мероприятия: встречи запланированы по климату; целям в области устойчивого развития; финансированию развития; обеспечению всеобщего здравоохранения, а также по малым островным развивающимся государствам.

Председатель Генеральной Ассамблеи, постоянный представитель Нигерии при ООН Тиджани Мухаммад-Банде пообещал уделять приоритетное внимание вопросам мира и безопасности, в частности, усилиям по предотвращению и разрешению конфликтов, а также по продвижению справедливого экономического и социального порядка.