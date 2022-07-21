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    Казахстан готов открывать филиалы ведущих вузов в странах Центральной Азии

    21 Июля 2022, 12:27

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что расширение сотрудничества стран Центральной Азии в сфере науки и образования является актуальной задачей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Базой для этого служит подписанная в прошлом году декларация о создании единого Центрально-Азиатского пространства высшего образования. В рамках этой инициативы Казахстан поддержал предложения партнеров по расширению межвузовских обменов и существенно увеличил квоты для обучения молодежи стран Центральной Азии. Мы также готовы создавать филиалы своих ведущих вузов и передовых школ в государствах региона. К примеру, недавно в Бишкеке состоялось открытие филиала Казахского национального университета имени Аль-Фараби. Прорабатывается открытие образовательных центров на взаимной основе с Узбекистаном», - сказал Касым-Жомарт Токаев на IV консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Чолпон-Ате.

    Немаловажным вектором совместной работы Президент РК назвал популяризацию богатого исторического и культурного наследия народов Центральной Азии. Для этого предлагается наладить тесные связи между Академиями наук государств ЦА с целью совместной организации этногеографических и исторических исследований, а также издания научных трудов.

    «На основе сотрудничества национальных архивных центров и библиотек предлагаю создать объединенную онлайн-платформу для обмена архивными и исследовательскими данными, что будет способствовать углублению кооперации в сфере науки», - добавил Касым-Жомарт Токаев.

    20 июля Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в Чолпон-Ату для участия в IV Консультативной встрече глав государств Центральной Азии.

    Ранее сообщалось, что договор о дружбе в XXI веке примут страны Центральной Азии.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Центральная Азия Президент Казахстана Образование Вузы Токаев Касым-Жомарт
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