Казахстан готов оказать помощь турецкому народу - Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев направил Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану телеграмму с выражением сочувствия по поводу беспрецедентных пожаров в Турции, нанесших существенный ущерб экономике страны, туристическому бизнесу и благополучию граждан. Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь Президента Берик Уали, передает МИА «Казинформ».

«Глава государства отметил, что Казахстан готов оказать посильную гуманитарную помощь братскому турецкому народу, а также пожелал Президенту Эрдогану успехов в борьбе против постигшего его страну бедствия», - написал Берик Уали.

Напомним, в Турции несколько дней продолжаются лесные пожары.

Усилиями пожарных служб локализованы 98 из 88 очагов лесных пожаров в Турции. Об этом сообщил в субботу министр лесного и сельского хозяйства страны Бекир Пакдемирли.

Ранее сообщалось, что среди погибших и пострадавших при пожаре в Турции казахстанцев нет.



