Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Казахстан готов оказать помощь турецкому народу - Касым-Жомарт Токаев

    31 Июля 2021, 18:58

    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев направил Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану телеграмму с выражением сочувствия по поводу беспрецедентных пожаров в Турции, нанесших существенный ущерб экономике страны, туристическому бизнесу и благополучию граждан. Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь Президента Берик Уали, передает МИА «Казинформ».

    «Глава государства отметил, что Казахстан готов оказать посильную гуманитарную помощь братскому турецкому народу, а также пожелал Президенту Эрдогану успехов в борьбе против постигшего его страну бедствия», - написал Берик Уали.

    Напомним, в Турции несколько дней продолжаются лесные пожары.

    Усилиями пожарных служб локализованы 98 из 88 очагов лесных пожаров в Турции. Об этом сообщил в субботу министр лесного и сельского хозяйства страны Бекир Пакдемирли.

    Ранее сообщалось, что среди погибших и пострадавших при пожаре в Турции казахстанцев нет.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Президент Казахстана Турция
    Новости по теме
    Новости по теме
    Как прошел Национальный курултай в Туркестане
    Президент РК предложил конкретные шаги по реализации новой идеологической стратегии страны – Ерлан Карин
    Глава государства провел второе заседание Национального курултая
    Спецвыпуск со второго заседания Национального курултая покажут республиканские телеканалы
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    3 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    4 Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
    5 Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай