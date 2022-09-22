22 Сентября 2022, 08:42

Казахстан готов обмениваться опытом с ВОЗ по всем направлениям – Алихан Смаилов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вопросы дальнейшего развития системы здравоохранения и международные инициативы Казахстана в медицинской сфере обсудил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов с директором Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Хансом Клюге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

Стороны обсудили меры Правительства Казахстана по расширению охвата и повышению качества медуслуг, вопросы регистрации и экспорта отечественной вакцины от коронавируса QazVac, страхования профессиональной ответственности медработников, укрепления их статуса и социальной защищенности, а также проведения 73 сессии Европейского регионального комитета ВОЗ в Астане в 2023 году.

Премьер-Министр подчеркнул, что Казахстан полностью поддерживает работу ВОЗ по улучшению национальных систем здравоохранения, а также ценит вклад Организации в эффективное преодоление пандемии коронавируса.

«Мы готовы продолжать наше сотрудничество и обмениваться опытом по всем приоритетным направлениям» , - сказал Алихан Смаилов.

По его словам, в ближайшие годы Правительство продолжит поэтапно повышать зарплаты работникам сферы здравоохранения, обновлять медицинскую инфраструктуру, в том числе в сельской местности, укреплять профильное образование и расширять финансирование научных исследований.

Со своей стороны, Ханс Клюге отметил, что ВОЗ поддерживает приоритеты Казахстана в сфере здравоохранения, в частности по расширению доступа населения к медуслугам и обеспечению социального благополучия работников данной сферы.

«Мы считаем правильными шаги по увеличению финансирования систем здравоохранения и социального медстрахования. Это большой шаг вперед. Мы надеемся, что этот опыт будем полезен Казахстану для дальнейшего развития сферы» , - сказал Ханс Клюге.

Фото: primeminister.kz











