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    Казахстан готов нарастить поставки товаров в Иран - Алихан Смаилов

    6 Октября 2022, 19:10

    МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Перспективы укрепления двустороннего сотрудничества обсудили Премьер-Министр Казахстана Алихан Смаилов и Первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер на полях второго Каспийского экономического форума в Москве. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал Правительства РК.

    Премьер-Министр подчеркнул, что развитие конструктивных добрососедских отношений с Ираном является одним из приоритетов внешней политики Казахстана.

    В частности, перспективным направлением, по его словам, является расширение торгово-экономического сотрудничества. В прошлом году товарооборот между странами вырос на 85,1%, составив $441 млн. В настоящее время экспорт из Казахстана в Иран осуществляется по 154 товарным позициям, при этом Правительство РК уже готовит предложение по расширению данной номенклатуры.

    Премьер-Министр также добавил, что Казахстан придает большое значение развитию партнерства в сфере сельского хозяйства и увеличению взаимных поставок продовольствия.

    «У наших стран есть потенциал по увеличению товарооборота продукции АПК до $1 млрд. Для реализации данной задачи нами прорабатываются транспортные коридоры и взаимные поставки сельхозтоваров», — отметил Алихан Смаилов.

    Еще одним ключевым направлением взаимодействия двух стран, по его словам, является транспортно-логистическая сфера. В этой части Премьер-Министр предложил сконцентрировать усилия на устранении инфраструктурных ограничений, увеличении локомотивной тяги и возможностей перегруза товаров на границах в целом.

    «Для расширения транзитных возможностей призываем предметно проработать вопрос совместных инвестиций в строительство новых терминалов в казахстанских и иранских портах. В совокупности с унификацией железнодорожных тарифов это позволит увеличить транзит грузов из Средней Азии в направлении Ирана», — подчеркнул Алихан Смаилов.

    В свою очередь Мохаммад Мохбер выразил заинтересованность в наращивании взаимной торговли до $3 млрд, а также готовность укреплять взаимодействие в транспортно-логистической и финансово-банковской сферах, сельском хозяйстве, нефтегазовой отрасли и энергетике.

    По итогам встречи стороны подтвердили намерение продолжать диалог по дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества.

    Вместе с тем, сегодня Сенат Парламента РК принял документ, призванный увеличить товарооборот с Ираном.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Правительство РК Экономика Иран Логистика Сотрудничество Алихан Смаилов Каспийское море
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