Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 472.92 eur/kzt 461.24

    rub/kzt 7.68 cny/kzt 65.67
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Казахстан готов нарастить импорт газа из Туркменистана до 1,5 млрд кубометров в год

    15 Октября 2022, 15:01

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил о готовности страны увеличить импорт газа из Туркменистана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы предметно рассмотрели перспективы взаимовыгодного партнерства в газовой отрасли. В прошлом году удалось добиться прорывных договоренностей по реализации совместных проектов в данной сфере. Наши компании «QazaqGaz» и «Туркменгаз» подписали контракты по импорту туркменского газа», - сказал Касым-Жомарт Токаев на брифинге после расширенного заседания с участием делегации из Туркменистана.

    Глава государства выразил признательность Президенту Туркменистана за личную поддержку в продвижении этого проекта.

    «Мы заинтересованы в заключении долгосрочного соглашения и готовы нарастить объемы импорта газа до 1,5 млрд кубометров в год. Казахстан готов участвовать в реализации крупных энергетических инициатив Туркменистана, обмениваться опытом, развивать взаимовыгодные проекты в области газопереработки и газохимии. С учетом интереса обеих сторон Правительству поручено проработать и эти направления», - добавил Президент.

    Сегодня Президенты Казахстана и Туркменистана встретились в Акорде. Ранее сообщалось, что подготовлен список товаров для экспорта в Туркменистан.

    В рамках госвизита Президента Туркменистана в Казахстан подписано 14 документов.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Экономика Туркменистан Сотрудничество Токаев Касым-Жомарт
    Новости по теме
    Новости по теме
    Республиканский общественный штаб Токаева провел встречи в Кызылординской области
    Глава государства принял вновь назначенных послов Казахстана
    Программа политической модернизации, инициированная Президентом, получила окончательное правовое оформление - Госсоветник РК
    Теперь акимов районов и городов областного значения в Казахстане будут выбирать
    Популярное
    1 Наркосбытчика и содержателя порностудии задержали в Алматы
    2 Еще один автомобильный мост откроют в Астане в 2023 году
    3 Как идет строительство ТЭЦ-3 в Астане
    4 Рабочая группа проверит законность выдачи ряда лицензий на геологоразведку в РК
    5 Где и когда смотреть бой Айдоса Ербосынулы за титул чемпиона мира
    Новости партнеров