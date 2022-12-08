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    Казахстан готов наращивать сотрудничество с Евросоюзом в области здравоохранения и фармацевтики

    8 Декабря 2022, 12:34

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вопросы укрепления сотрудничества в области здравоохранения и фармацевтики обсудили участники 11-го заседания диалоговой платформы «Казахстан-Евросоюз», прошедшего под председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

    В мероприятии приняли участие глава представительства Евросоюза в РК, послы Австрии, Бельгии, Болгарии, Германии, Италии, Нидерландов, Португалии, Словакии, Финляндии, Хорватии, Чехии и Швеции, а также представители центральных госорганов РК.

    Как отметил Алихан Смаилов, здравоохранение является одной из перспективных сфер для наращивания взаимовыгодного сотрудничества между Казахстаном и Европейским союзом.

    Он напомнил, в текущем году в республике был принят национальный проект «Качественное и доступное здравоохранение для каждого гражданина «Здоровая нация», основной целью которого является увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 75 лет к 2027 году. Кроме того, по его словам, РК планирует увеличить долю собственного выпуска фармпродукции до 50% путем реализации механизма контрактного производства оригинальных препаратов.

    «Перед Казахстаном и Евросоюзом открыт широкий спектр возможностей для укрепления партнерства в сферах медицины и фармацевтики. Мы готовы к тесному сотрудничеству и совместному решению стоящих перед нами задач», — сказал Алихан Смаилов.

    Участники заседания обсудили вопросы повышения квалификации работников сферы, управления медучреждениями, регулирования ценообразования на лекарства, защиты прав на интеллектуальную собственность, а также развития системы здравоохранения в целом.

    В рамках мероприятия также состоялась сессия «вопрос-ответ», в ходе которой представители центральных госорганов дали комментарии по интересующим иностранных партнеров темам.

    Подводя итоги заседания, Премьер-Министр отметил, что Правительство оперативно рассмотрит поступившие предложения для разработки и реализации дальнейших шагов по укреплению взаимовыгодного сотрудничества.


    Фото: primeminister.kz
    Правительство РК Премьер-министр РК Здравоохранение Евросоюз
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