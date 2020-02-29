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    Казахстан готов на ответные адекватные меры в отношении кыргызской продукции

    29 Февраля 2020, 09:47

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство торговли и интеграции РК направило в Евразийскую экономическую комиссию обращение о повторном рассмотрении вопроса на площадке ЕАЭС вопроса применения кыргызской стороной минимального уровня контрольных цен в отношении товаров из государств-членов ЕАЭС, аналогичное обращение направлено в Секретариат ВТО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минторговли и интеграции.

    «Применяя минимальный уровень контрольных цен к казахстанским товарам, а также к товарам из других стран ЕАЭС, по сути, власти Кыргызстана устанавливают дополнительные платежи. Так, если казахстанский производитель везет в Бишкек муку по средней цене 17 сомов за кг, при этом кыргызские налоговые службы взимают НДС, принимая в расчет минимальный уровень контрольных цен в размере 22 сома/кг. Такая же ситуация по другим товарам, например, цена за яйцо в весенне-летний период составляет 2 сома, при этом минимальный уровень цен – 4,9 сомов. Порядок определения минимальных цен является не прозрачным, установленные постановлением правительства Кыргызстана минимальные цены не обоснованы», - пояснили в Министерстве торговли и интеграции. В основном минимальный уровень контрольных цен применяется к пищевым товарам: мука, сахар, рис, в том числе дробленный, яйцо, пиво, а также на цемент, уголь. Все указанные товары традиционно составляют основу казахстанского экспорта в Кыргызстан. Уплата увеличенной суммы НДС вследствие применения минимальных уровней контрольных цен негативно отражается на ценовой конкурентоспособности казахстанских товаров на рынке Кыргызстана.

    Данный механизм – прямое нарушение права ЕАЭС и ВТО, в частности нарушаются основополагающие принципы международной торговли «национальный режим» и «режим наибольшего благоприятствования», так как аналогичные меры не применяются ни к кыргызским товарам, ни к товарам, ввозимым из третьих стран. Также применяемые Бишкеком нормы не соответствуют положениям Соглашения ВТО о таможенной стоимости.

    В случае неисполнения Кыргызстаном своих международных обязательств, Казахстан намерен воспользоваться правом и применить адекватные меры в отношении кыргызских товаров.

    Обращения Казахстана на площадке ВТО и ЕАЭС планируется рассмотреть в марте-апреле текущего года.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Кыргызстан ЕАЭС
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