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    Казахстан гордится тобой - Президент РК поздравил Геннадия Головкина

    6 Октября 2019, 11:25

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев поздравил Геннадия Головкина с очередной победой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Поздравляю Геннадия Головкина с блестящей победой в боксерском поединке за титулы чемпиона мира по версиям IBF и IBO. Гена в очередной раз продемонстрировал свое высокое спортивное мастерство и несгибаемую волю к победе. Казахстан гордится тобой!», - написал Касым-Жомарт Токаев на своей странице в Twitter .

    Напомним, казахстанец Геннадий Головкин одержал победу в долгожданном бою с украинским боксером Сергеем Деревянченко.

    Бой продлился все 12 раундов и завершился решением судей, которые единогласным решением отдали победу Головкину.

    Таким образом, пояса IBF и IBO вернулись к казахстанцу. Это бой стал 42-ым для 37-летнего казахстанца. Теперь, в его копилке уже 40 побед.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Президент Казахстана Головкин
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