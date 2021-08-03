Казахстан гарантировал себе две медали в боксе на Олимпиаде-2020

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Сегодня казахстанский боксер весовой категории до 52 кг Сакен Бибосынов вышел в полуфинал олимпийского турнира в Токио. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В четвертьфинальном поединке Бибосынов раздельным решением судей победил испанца Габриэля Эскобара — 3:2, в первом раунде отправив его в нокдаун. В борьбе за выход в финал он сразится с британцем Галалом Яфаем.

Сакен стал уже вторым казахстанским боксером, гарантировавшим себе медали Олимпиады-2020. Даже в случае поражения в полуфинале он получит бронзовую медаль. Ранее аналогичным достижением отметился Камшыбек Кункабаев (+91 кг).

Фото: Сали Сабиров, НОК РК