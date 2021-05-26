Казахстан гарантировал себе четыре медали чемпионата Азии по боксу

ДУБАЙ. КАЗИНФОРМ - В ОАЭ завершился второй день чемпионата Азии по боксу, в рамках которого состоялись четвертьфиналы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

От Казахстана на ринг поднялись пять спортсменов.

В категории до 49 килограммов место в составе тренерский штаб доверил 18-летнему Даниялу Сабиту. С ним связывают большие надежды. И для него ЧА среди взрослых должен стать настоящей проверкой кондиций и готовности к большим событиям. Противостоял ему Корнелиус Квангу из Индонезии. Первый раунд получился довольно сумбурным. Квангу пытался вложиться в один удар, расходовал силу. Хотя скорость у него вполне приличная. Сабит искал дистанцию, пробивая сериями, пытаясь сблизиться. Во втором бокс был очень открытым, что добавило зрелищности. Удары получались у обоих, где-то техничнее выглядел казахстанец. Многое решалось в последнем раунде. Сабит в любом случае смотрелся предпочтительнее, владел преимуществом. В итоге судьи отдали ему победу - единогласное решение.

Сафиуллин на этом турнире проводил уже второй поединок. Вчера, 24 мая, он успешно преодолел первый круг, квалифицировавшись в 1/4 финала. Противостоял ему довольно крепкий и серьезный соперник из Монголии. Особой разведки не было. Оба работали сериями, вкладывались в удары. Чинзориг особо не подпускал Сафиуллина, пытался работать на дистанции. Закир же сближался, проводил взрывную атаку. Примерно в таком ключе прошел весь бой. Небольшим преимуществом владел соперник. Именно ему в итоге судьи отдали победу. Закир выбывает.

Следом же на ринге появился Василий Левит, которому противостоял экс-боксер «Астана Арланс» Рузбахани. Прекрасный поединок, в котором никто не отрабатывал «велосипедом». Открыто, активно. Оба показывали достаточно силовой бокс. Обоим удавалось жестко попадать. В третьем раунде иранец и вовсе стал искать один единственный удар, пытаясь завершить досрочно. В бешенном ритме спортсмены довели дело до финального гонга. Вердикт судей - победа Левита. Ожидаемо.

Также в рамках соревновательного дня на ЧА стартовали женщины. Первой от нашей команды вышла Назым Кызайбай. Против нее билась Турсуной Рахимова (Узбекистан). Бой получился вязким, с огромным количеством предупреждений. С обеих сняли по баллу. Много суеты, лишних движений, ударов мимо цели. В итоге судьи вынесли раздельное решение в пользу Назым.

Завершала соревновательный день Римма Волосенко. Ее поединок с соперницей из Монголии был последним в карде. На разведку спортсменки время не стали уделять. Римма контролировала стартовый раунд, соперница работала на контратаках. Причем темп поддерживался постоянно, Волосенко пыталась наступать. Во втором раунде Монхор эпизодами перехватывала инициативу. Третий же был достаточно близкий. С Риммы сняли балл. Однако в решающих моментах Волосенко справилась, точнее и чаше попадала - победа. Таким образом, в первый день четвертьфиналов Казахстан гарантировал четыре медали. Полуфиналисты минимум могут рассчитывать на «бронзу».