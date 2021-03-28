Казахстан - Франция: где смотреть матч и что известно о составе команд и рефери

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в матче отборочного раунда чемпионата мира 2022 года сборная Казахстана по футболу сыграет с командой Франции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Противостояние пройдет сегодня и начнется в 19:00 по времени Нур-Султана, прямая трансляция будет доступна на телеканале «Qazsport».

Встреча состоится на стадионе «Астана Арена» в Нур-Султане без зрителей. Данное решение было принято из-за нестабильной эпидемиологической ситуации в стране.

Отметим, что Франция уже стартовала в отборочном турнире домашней ничьей с командой Украины, Казахстан же проведет свой первый матч.

Главным рефери матча станет белорус Алексей Кульбаков, ассистировать ему будут соотечественники Дмитрий Жук и Олег Маслянко. Четвертый арбитр — Виктор Шимусик.

Ранее главный тренер национальной сборной Казахстана Талгат Байсуфинов огласил список футболистов, вызванных на матчи отборочного цикла чемпионата мира 2022 года против Франции и Украины .

Состав сборной Казахстана:

Вратари: Александр Мокин («Тобол»), Стас Покатилов («Кайрат»), Бекхан Шайзада («Ордабасы»), Мухамеджан Сейсен («Тараз»);

Защитники:Марат Быстров («Ахмат», Россия), Абзал Бейсебеков («Астана»), Темирлан Ерланов («Ордабасы»), Сергей Малый, Александр Марочкин, Руслан Валиуллин (все — «Тобол»), Олжас Керимжанов («Туран»), Нуралы Алип («Кайрат»), Ян Вороговский («Беерсхот», Бельгия), Тимур Рудосельский («Лори Ванадзор», Армения), Дмитрий Шомко («Ротор», Россия), Тимур Досмагамбетов («Ордабасы»);

Полузащитники:Бахтиёр Зайнутдинов (ЦСКА, Россия), Асхат Тагыберген, Серикжан Мужиков, Азат Нургалиев (все — «Тобол»), Рамазан Оразов («Чайка», Россия), Айбол Абикен, Данияр Усенов (оба — «Кайрат»), Владислав Васильев («Энергетик-БГУ», Беларусь), Еркебулан Тунгышбаев, Эльхан Астанов (оба — «Ордабасы»), Максим Федин, Максим Самородов (оба — «Актобе»);

Нападающие: Абат Аймбетов («Крылья Советов», Россия), Рамазан Каримов («Каспий»).

Резерв:

Вратарь:Дмитрий Непогодов («Астана»);

Защитники: Карам Султанов, Михаил Габышев (оба — «Шахтер»), Багдат Каиров («Ордабасы»), Алибек Касым («Кызыл-Жар СК»);

Полузащитники: Юрий Перцух («Актобе»), Аслан Дарабаев («Каспий»), Акмаль Бахтияров («Жетысу»);

Нападающие:Роман Муртазаев («Астана»), Оралхан Омиртаев («Тобол»).

Тренерский штаб:

Талгат Байсуфинов — главный тренер, Игорь Свечников — ассистент главного тренера, Сергей Калюбин — ассистент главного тренера, Марат Еслямов — тренер по физической подготовке, Николай Родионов — тренер вратарей, Павел Черепанов — аналитик, Нурлан Битугулов — врач, Евгений Карнаухов — массажист, Алексей Гудзев — массажист, Дмитрий Николаев — массажист, Владимир Фрайнд — видеоаналитик, Ермухамед Мауленов — медиа-офицер, Ербол Каиров — медиа-офицер, Саясат Дюсембиев — видеооператор, Азамат Кенжегулов — кит-менеджер, Максим Шауберт — администратор, Толеухан Кульдиков — матч-менеджер.

Список футболистов сборной Франции, которые отправились в Нур-Султан на матч с командой Казахстана тоже известен.

Состав сборной Франции:

Вратари: Альфонс Ареоля, Уго Льорис, Майк Меньян, Стив Манданда.

Защитники: Люка Динь, Лео Дюбуа, Люка Эрнандес, Преснель Кимпембе, Клеман Лангле, Ферлан Менди, Бенжамен Павар, Рафаэль Варан, Курт Зума.

Полузащитники: Танги Ндомбеле, Поль Погба, Адриен Рабьо, Мусса Сиссоко.

Нападающие: Виссам Бен Йеддер, Кингсли Коман, Усман Дембеле, Оливье Жиру, Антуан Гризманн, Тома Лемар, Антони Марсьяль, Килиан Мбаппе.

Напомним, вместе со сборными Казахстана и Франции в группе D в отборе на ЧМ-2022 также выступают команды Украины, Финляндии и Боснии и Герцеговины. В группе уже состоялось два матча: Франция сенсационно не смогла обыграть дома Украину — 1:1, а Финляндия, также не своем поле, сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной — 2:2.