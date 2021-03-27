Казахстан - Франция: где и когда смотреть трансляцию матча отбора на ЧМ-2022

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В воскресенье, 28 марта, в Нур-Султане состоится матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, в котором сборная Казахстана примет команду Франции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Матч Казахстан — Франция на «Астана Арене» начнется в 18:50 по времени Нур-Султана. Посмотреть его в прямом эфире можно будет на телеканале «Qazsport».

Напомним, вместе со сборными Казахстана и Франции в группе D в отборе на ЧМ-2022 также выступают команды Украины, Финляндии и Боснии и Герцеговины. В группе уже состоялось два матча: Франция сенсационно не смогла обыграть дома Украину — 1:1, а Финляндия, также не своем поле, сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной — 2:2.