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    Казахстан - Франция: где и когда смотреть трансляцию матча отбора на ЧМ-2022

    27 Марта 2021, 05:19

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В воскресенье, 28 марта, в Нур-Султане состоится матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, в котором сборная Казахстана примет команду Франции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Матч Казахстан — Франция на «Астана Арене» начнется в 18:50 по времени Нур-Султана. Посмотреть его в прямом эфире можно будет на телеканале «Qazsport».

    Напомним, вместе со сборными Казахстана и Франции в группе D в отборе на ЧМ-2022 также выступают команды Украины, Финляндии и Боснии и Герцеговины. В группе уже состоялось два матча: Франция сенсационно не смогла обыграть дома Украину — 1:1, а Финляндия, также не своем поле, сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной — 2:2.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Астана Спорт Франция
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