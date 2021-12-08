Казахстан экспортирует тысячу автобусов в Кыргызстан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Үкімет Үйі в присутствии Премьер-Министра РК Аскара Мамина и Председателя Кабинета министров – руководителя Администрации Президента Кыргызской Республики Акылбека Жапарова состоялось подписание меморандума о приобретении Кыргызстаном автотранспортных средств казахстанского производства. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Рrimeminister.kz.

Документ подписали министр торговли и интеграции РК Бакыт Султанов, министр экономики и коммерции КР Данияр Амангельдиев, мэр города Бишкека Айбек Джунушалиев и председатель совета директоров АО «Группа компаний «Аллюр» Андрей Лаврентьев. Меморандум предусматривает поставку в 2022 году в Кыргызстан на условиях лизинга тысячу единиц электрических, газовых и дизельных автобусов марки Yutong и 100 единиц специальной техники казахстанского производства. При этом автобусы будут оснащены электронной системой диспетчеризации движения пассажирского транспорта и автоматической системой оплаты проезда ONAY PAY.