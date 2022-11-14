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Казахстан экспортирует около 25 тысяч тонн рыбной продукции ежегодно

14 Ноября 2022, 10:45
Казахстан экспортирует около 25 тысяч тонн рыбной продукции ежегодно
14 Ноября 2022, 10:45

Казахстан экспортирует около 25 тысяч тонн рыбной продукции ежегодно

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В естественных водоемах Казахстана ежегодно вылавливается около 40-45 тысяч тонн рыбы. Этот показатель ежегодно растет, сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев, выступая на правительственном часе в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В прошлом году выращено почти 15 тысяч тонн товарной рыбы. Это в 5,5 раз выше уровня 2017 года. Вместе с тем, в Казахстан ввозится около 41 тысячи тонн рыбной продукции, преимущественно океанических и морских видов рыб (скумбриевые и сельдевые) и экспортируется порядка 25 тысяч тонн, где основная доля составляет продукция глубокой переработки (рыбное филе). При этом, отечественная рыбная продукция успешно конкурирует на мировом рынке», - сказал Сериккали Брекешев.

Глава Минэкологии отметил, что основной задачей является повышение внутреннего потребления рыбы, а также дальнейшее наращивание экспортного потенциала и импортозамещение за счет освоения морского рыболовства и развития товарного рыбоводства.

«Рыбная отрасль является одной из важных сфер в экономике, как база экономического роста и обеспечения занятости населения», - добавил Сериккали Брекешев.


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