Казахстан экспортировал товары химпродукции почти на 263 млрд тенге

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По оценочным данным в прошлом году Казахстан экспортировал товары химической продукции на сумму 262,9 млрд тенге. Об этом рассказал замглавы НПП «Атамекен» Мурат Амрин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Химическая промышленность не только обеспечивает производство необходимых материалов для других отраслей экономики, но и создает новые возможности для экспорта и инвестиций, с каждым годом наращивая потенциал для развития и инноваций. По последним данным за 2022 год, химическая промышленность Казахстана продолжает демонстрировать устойчивый рост. Производство химической продукции увеличилось на 7,6% по сравнению с 2021 годом и достигло 908 млрд тенге. Это является одним из самых высоких показателей за последние годы», - сказал Мурат Амрин на конференции, посвященной вопросам химической промышленности РК.

Как отметил спикер, среди основных продуктов химической промышленности ведущие позиции занимают продукты нефтехимии (32,9%), удобрения (12,4%) и органические химические вещества (11,1%). Также отмечается рост производства пластмасс и синтетических смол, которые на данный момент занимают 9,8% на рынке.

Зампредседателя правления НПП «Атамекен» также отдельно остановился на экспорте и импорте химической продукции. По оценочным данным в 2022 году Казахстан экспортировал товаров на сумму 262,9 млрд тенге, а импортировал – на 332,3 млрд тенге.

«Что касается инвестиций, в 2022 году в химическую промышленность было вложено 230 млрд тенге, что в двое меньше, чем в 2021 году (462,6 млрд тенге). Доля химической отрасли в общем объеме инвестиций в промышленность составила 3,2%, в обрабатывающей промышленности - 15%», - добавил Мурат Амрин.

Ранее министр индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев высказался о текущем состоянии химической промышленности в Казахстане. По словам главы ведомства, большой фокус делается на агрохимию.



