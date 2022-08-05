Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 476.18 eur/kzt 485.08

    rub/kzt 7.92 cny/kzt 70.46
Прогноз погоды
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 15 °С
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз

    • Казахстан досрочно выиграл первое «золото» ЧА-2022 по дзюдо

    5 Августа 2022 17:52

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанец Данияр Шамшаев завоевал «золото» чемпионата Азии по дзюдо, проходящего в эти дни во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Он завоевал золотую медаль в категории до 73 кг. В финале Шамшаев встретился с Муроджоном Юлдошевым из Узбекистана.

    Решающая схватка завершилась довольно быстро - Шашмшаев провел эффективный прием, заработал «иппон», что и принесло ему досрочную победу.

    Таким образом, в копилке сборной Казахстана - одно «золото», одно «серебро» и две бронзовые медали.

    По правилам IJF победителям и призерам чемпионата Азии в олимпийском рейтинге прибавляются очки. В частности, победитель получит 700 очков, второе место – 490 и третье место – 350 очков.

    Чемпионат Азии по дзюдо транслируется на отечественном канале «Qazsport».

    Фото: www.facebook.com/kazjudoteam



    #Спорт #Дзюдо
    Новости по теме
    Новости по теме
    Мужская сборная Казахстана обыграла Испанию на шахматной олимпиаде-2022
    Сборная Казахстана сыграет за «бронзу» на юниорском ЧМ по теннису
    Казахстан проиграл Узбекистану медали чемпионата Азии по дзюдо
    Велоспорт на треке - Казахстан завоевал две медали на Играх исламской солидарности
    Популярное
    1 Назначили нового акима Петропавловска
    2 Мужчина с ножом напал на женщину в автобусе в Алматы
    3 Январские события: приговор осужденному за фейк костанайцу оставили без изменения
    4 США объявили чрезвычайную ситуацию из-за вспышки оспы обезьян
    5 Мужчина пытался уехать на крыше поезда из Алматы в ЗКО