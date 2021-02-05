Казахстан должен в этом году отказаться от института местного содержания – МИИР

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с вхождением во Всемирную торговую организацию Казахстан должен в этом году отказаться от института местного содержания. Об этом заявил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Аманияз Ержанов в ходе презентации законопроекта «О промышленной политике» в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Раздел 3 проекта основного закона «О промышленной политике» направлен на обеспечение содействия продвижению отечественной промышленной продукции на рынках сбыта. Для этого предлагается сконцентрироваться на поддержке, в первую очередь, экспортоориентированных промышленных предприятий посредством поддержки загранучреждениями наших предприятий за рубежом», - сказал Аманияз Ержанов.

При этом, по словам вице-министра, поддержка будет ориентирована на создание и деятельность таких предприятий, продукция которых может войти в глобальные цепочки добавленной стоимости.

«Параллельно с указанными вопросам государство не должно забывать и о содействии нашим экспортерам в вопросах снятия барьеров на внешних рынках (таможенные, административные и другие барьеры). Вместе с тем, как вам известно, с этого года, в связи с вхождением Казахстана во Всемирную торговую организацию, мы должны отказаться от института местного содержания», - пояснил Аманияз Ержанов.

В этой связи, как было отмечено, проектом закона вводится новое понятие «внутристрановая ценность».

Ряд норм проекта закона направлены на обеспечение самодостаточности национальной экономики посредством мониторинга применения национальных стандартов в закупках.

«Также работа будет проводиться по направлению установления изъятий из национального режима в государственных закупках. Стоит отметить, что все указанные направления раздела будут реализовываться с учетом принятых Казахстаном международных обязательств», - резюмировал вице-министр.