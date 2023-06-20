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    Казахстан договорился о дополнительных поставках нефти в Германию

    20 Июня 2023, 14:50

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстан поставками сырой нефти внес существенный вклад в обеспечение энергоснабжения ФРГ. Об этом заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в ходе совместного заявления прессе по итогам переговоров с Главой государства Касым-Жомартом Токаевым в Акорде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В последнее время Казахстан поставками сырой нефти внес существенный вклад в обеспечение энергоснабжения Федеративной Республики. Особенно приветствуется, что планируются поставки дополнительного объема казахстанской нефти. Это обеспечит будущее расположенной там нефтеперерабатывающей промышленности, а также снабжение топливом Восточной Германии», - сказал Франк-Вальтер Штайнмайер.

    Он также выразил благодарность казахстанской стороне за дополнительные поставки нефти.

    «Это очень хорошая новость для энергетического сектора и мы очень рады, что было заключено соглашение о дополнительных поставках. Я сердечно благодарю казахстанскую сторону за это», - добавил Франк-Вальтер Штайнмайер.

    Ранее сообщалось, что Казахстан является одним из четырех основных государств, обеспечивающих Германию нефтью.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Внешняя политика Казахстана Германия Нефть Сотрудничество
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