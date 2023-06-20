Казахстан договорился о дополнительных поставках нефти в Германию

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстан поставками сырой нефти внес существенный вклад в обеспечение энергоснабжения ФРГ. Об этом заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в ходе совместного заявления прессе по итогам переговоров с Главой государства Касым-Жомартом Токаевым в Акорде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В последнее время Казахстан поставками сырой нефти внес существенный вклад в обеспечение энергоснабжения Федеративной Республики. Особенно приветствуется, что планируются поставки дополнительного объема казахстанской нефти. Это обеспечит будущее расположенной там нефтеперерабатывающей промышленности, а также снабжение топливом Восточной Германии», - сказал Франк-Вальтер Штайнмайер.

Он также выразил благодарность казахстанской стороне за дополнительные поставки нефти.

«Это очень хорошая новость для энергетического сектора и мы очень рады, что было заключено соглашение о дополнительных поставках. Я сердечно благодарю казахстанскую сторону за это», - добавил Франк-Вальтер Штайнмайер.

Ранее сообщалось, что Казахстан является одним из четырех основных государств, обеспечивающих Германию нефтью.