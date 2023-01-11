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    Казахстан добыл 84,2 млн тонн нефти в 2022 году

    11 Января 2023, 17:08

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По итогам 2022 года объем добычи нефти и конденсата составил 84,2 млн тонн или 101,6% к плану. Такие цифры озвучил министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По его словам, на Тенгизском месторождении добыто 29,2 млн тонн нефти или 100% к плану 2022 года. Добыча нефти на Карачаганакском месторождении составила 11,3 млн тонн или 103,8% к плану. На Кашагане объем добычи нефти составил 12,7 млн тонн или 109,5% к плану года.

    «Экспорт нефти за 2022 год составил 64,3 млн тонн нефти или 103,4% к плану 2022 года», - сообщил министр во время заседания Правительства РК.

    По данным Болата Акчулакова, объем производства нефтепродуктов за прошлый год составил 13,7 млн тонн или 103,2% к плану года. Увеличены объемы переработки нефти и производства нефтепродуктов, в том числе дизельного топлива – 5,2 млн тонн (101,3%), мазута – 2,8 млн тонн (113,7%), автобензинов – 5 млн тонн (100%), авиатоплива – 0,7 млн тонн (97%).

    «Недостижение плана по производству авиатоплива связано с ремонтом на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе в октябре-ноябре 2022 года. Объем производства битума за 2022 год составил 950 тысяч тонн битума или 85,6% к плану 2022 года. Основной причиной недостижения планового показателя связано с высокой ценой битума на ТОО «Qazaq Bitum». По причине дорогого импортного сырья – гудрона, поставляемого из России», - пояснил министр.


    Фото: reuters.com

    Автор:

    Анеля Касымова

    Экономика Нефть Минэнерго РК
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