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    Казахстан добился принудительного исполнения арбитражного решения по спору с итальянской компанией «Тодини»

    30 Апреля 2021, 09:19

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан добился принудительного исполнения арбитражного решения по спору с итальянской строительной компанией «Тодини», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции РК.

    Как сообщалось ранее, 11 июня 2019 года Арбитражный суд Международной торговой палаты в г. Париж вынесла решение в пользу Республики Казахстан по спору, инициированном строительной компанией СП «Todini Impregilo Kazakhdorstroy». Сумма требований составляла 20 млн долларов США.

    Согласно решению, Истец должен был возместить Республике Казахстан понесенные расходы в сумме 277 000 долларов США.

    Ввиду отказа «Тодини» добровольно исполнить арбитражное решение Министерством юстиции проведен комплекс мероприятий по признанию на территории Республики Казахстан арбитражного решения и его исполнению.

    На первом этапе, руководствуясь статьей 503 Гражданского процессуального кодекса РК Министерством юстиции было подано ходатайство в СМЭС г Нур-Султан о признании и исполнении арбитражного решения. В соответствии с требованиями гражданского процессуального законодательства осуществлен сбор необходимых материалов, обеспечен перевод оригинала арбитражного решения и корпоративных документов о совместном предприятии на язык судопроизводства.

    Министерству юстиции удалось убедить суд в правоте своих требований и в результате суд поддержал требования Министерства юстиции в полном объеме. В последующем «Тодини» предприняли попытку отменить определение СМЭС г. Нур-Султан в апелляционном порядке, однако Суд города Нур-Султана отказал заявителям в их требованиях.

    «Тодини», как и по итогам арбитражного спора, добровольно не исполнили вступившие в законную силу судебные акты, после чего было организовано их принудительное исполнение. В результате взыскано 277 000 долларов США.

    Таким образом, Министерством юстиции в полном объеме завершена работа по защите интересов государства в арбитраже и исполнению вынесенного решения.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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