Казахстан делает серьезную ставку на водородную энергетику - Миннауки

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По направлению водородной энергетики формируются два больших научных центра в РК. Об этом заявил министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Достаточно серьезную ставку мы делаем на водородную энергетику. Два больших научных центра у нас сейчас формируются в этом направлении. Первый - в Евразийском национальном университете. Как бы скептически не относились наши граждане к высшему образованию и к отечественной науке, сформирован очень неплохой научный задел на базе ЕНУ им. Гумилева. Уже на протяжении порядка 10-15 лет собрана неплохая группа ученых, реализовано несколько прикладных, больших проектов. Мы достаточно финансирование этому научному центру обеспечиваем по водородной энергетике», - сказал Саясат Нурбек, выступая на конференции по развитию возобновляемых источников энергии Казахстана.

В целом, как отметил министр, водород сейчас становится достаточно интересной альтернативой, особенно, в автомобилестроении. Крупные японские концерны сделали ставку на водородомобили.

«Модель Toyota Mirai в 2017 году была выпущена. Mirai на японском языке означает - будущее. Очень неплохо она зашла. Вторая модель, выпущенная в 2021 году, с улучшенными показателями вошла в книгу рекордов Гиннеса. В прошлом году на одном заряде водородного топлива 1320 км смогла проехать, это очень серьезная автономность, поэтому германские концерны Даймлер-Крайслер, БМВ, Опель сейчас начинают развивать отдельные проекты по водородомобилям», - отметил Саясат Нурбек.

По его словам, сейчас многие европейские страны начали разрабатывать водородные стратегии.

«В Мангистауской области у нас запускают большой промышленный проект по производству зеленого водорода. Проект постепенно развивается. Под этот проект бы создан на базе Есенов университета немецкий инженерный институт», - добавил Саясат Нурбек.