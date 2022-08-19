Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 472.2 eur/kzt 472.29

    rub/kzt 7.86 cny/kzt 68.81
Прогноз погоды
Нур-Султан+29+31℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Казахстан целенаправленно и на системной основе развивает волонтерство – cпикер Сената

    19 Августа 2022 11:40

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане проходит Центрально-Азиатский форум волонтеров. Председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев пожелал успехов работе форума и отметил, что Казахстан целенаправленно и на системной основе развивает волонтерство, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Приветствуя участников встречи из стран Центральной Азии и других государств, а также делегатов из регионов Казахстана и столицы, cпикер Сената выразил уверенность, что форум пройдет на высоком уровне.

    «Казахстан целенаправленно и на системной основе развивает волонтерство. Государство уделяет этому направлению большое внимание. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 2020 год Годом волонтера. Это дало мощный импульс развитию волонтерства в нашей стране. В целом инициатива Президента Казахстана о поддержке волонтерства была особенно своевременной и важной с учетом начавшейся тогда пандемии», - сказал Маулен Ашимбаев на открытии форума.

    Маулен Ашимбаев подчеркнул, что волонтеры наряду с медицинскими работниками были на передовой в борьбе с коронавирусом.

    «Уверен, многие из вас участвовали в этой важной работе. Волонтеры многое сделали для помощи тем, кто особо нуждался в тот период: доставляли горячее питание врачам и медработникам, собирали и развозили продуктовые наборы и медикаменты семьям и социально уязвимым слоям населения. В этой связи хочу еще раз выразить всем волонтерам благодарность за смелость и самоотверженный труд в период пандемии», - добавил cпикер Сената.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    #Сенат #Волонтёрство
    Новости по теме
    Новости по теме
    Сенаторы ознакомились с состоянием социальных объектов в Костанайской области
    Как идет подготовка к VII Съезду лидеров мировых и традиционных религий - Маулен Ашимбаев
    Молодежь озвучила инициативы на деловом завтраке с вице-премьерами стран ЕАЭС
    Кого избрали сенаторами от новых областей
    Популярное
    1 Военнослужащий скончался в воинской части в Караганде
    2 БелАЗ раздавил автомобиль с пятью пассажирами в Карагандинской области
    3 Штормовое предупреждение объявлено в восьми областях Казахстана
    4 Сделавшего ложное сообщение о потере ориентира в камышах нашли в Атырау
    5 Девятиклассник выдал полицейским электрошокер в Караганде
    Новости партнеров