Казахстан будет входить в число 106 государств, которые полностью отказались от смертной казни - политолог

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент подписал закон о полной отмене смертной казни в стране. Принятие соответствующего закона стало необходимым после того, как в январе Казахстан ратифицировал Второй факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах ООН, направленному на отмену смертной казни, поделился в Facebook политолог Казбек Майгельдинов, передает МИА «Казинформ».

Теперь Казахстан будет входить в число 106 государств, которые полностью отказались от смертной казни.

Смертная казнь вызывает противоречивые мнения в обществе, так как её применение затрагивает такие чувства, как месть, ненависть и страх. Известие об особо жестоком преступлении или случаи, когда жертвой насилия является близкий человек, зачастую вызывает в людях резкую реакцию, вплоть до жажды отмщения и желания казни преступника. Многие до сих пор считают смертную казнь приемлемым ответом на особо тяжкие преступления.

Однако, статистика по странам, законодательно отменившим смертную казнь, подтверждает отсутствие связи между казнью и уровнем преступности. К примеру, исследование, проведённое ООН в 1996 году, установило отсутствие доказательств того, что «казнь является сдерживающим фактором в большей мере, чем пожизненное заключение». Данные полученные из США, где смертная казнь применяется не во всех штатах, показывают, что это наказание не предотвращает преступления. По данным Американского союза защиты гражданских свобод, количество преступлений и убийств в штатах, где действуют законы о применении смертной казни, не ниже, чем в штатах её не применяющих.

Кроме того, существует риск неисправимой ошибки и казни невиновного человека. Так, невиновные люди могут быть казнены вследствие судебной ошибки.

Запрет на смертную казнь не означает проявления мягкости к преступлениям – люди, совершившие тяжкие преступления, должны быть строго наказаны. К слову, в действующем Уголовном кодексе Казахстана смертная казнь предусмотрена по 17 статьям. При этом во всех случаях суд имеет возможность заменить ее пожизненным лишением свободы.

Глава государства всегда особое внимание уделяет продвижению правозащитной проблематики. Поэтому, отмена смертной казни в Казахстане правильный шаг в деле укрепления системы защиты прав человека в Казахстане», - написал политолог.