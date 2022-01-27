Казахстан будет в полном объеме исполнять все инвестиционные обязательства - Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан будет в полном объеме исполнять все инвестиционные обязательства. Об этом, обращаясь к главам государств Центральной Азии и Премьер-министру Индии, заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Одним из ключевых факторов развития наших государств является наращивание объемов взаимных инвестиций. Хотел бы особо отметить, что Казахстан и далее будет неукоснительно и в полном объеме исполнять все инвестиционные обязательства. В целом, улучшение инвестиционного климата является одной из составляющих нашей экономической политики, которая лежит в основе Концепции «Нового Казахстана», - сказал Касым-Жомарт Токаев в ходе саммита «Центральная Азия - Индия».

По словам Президента Казахстана, наша страна заинтересована в привлечении инвестиций в такие перспективные направления как горно-металлургический комплекс, сельское хозяйство, зеленая энергетика, здравоохранение, фармацевтический сектор.

«Для реализации совместных проектов готовы предоставить нашим партнерам хорошо показавшую себя платформу Международного финансового центра Астана. Данный центр работает на основе английского права и отвечает мировым стандартам», - отметил Глава государства, выступая на саммите.

Во время своего выступления Президент Казахстана выразил признательность Премьер-министру Индии Нарендру Моди за весьма полезную и своевременную инициативу проведения саммита лидеров Центральной Азии и Индии.

Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев принимает участие в саммите «Центральная Азия – Индия».