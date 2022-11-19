Казахстан будет сотрудничать с TURKPA в области качества

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На площадке Казстандарта состоялась встреча с делегацией Парламентской ассамблей тюркских государств (TURKPA) во главе с генеральным секретарем Мехметом Сюрейей Эромом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции РК.

В рамках визита состоялось подписание меморандума о сотрудничестве в области инфраструктуры качества между Казстандартом и TURKPA.

Генеральный директор Казстандарта Габит Мухамбетов поблагодарил парламентариев за поддержку и сотрудничество.

«Казстандарт готов к плодотворной работе с тюркскими братскими народами на основе этих незыблемых ценностей. Уверен, что совместными усилиями мы сможем обеспечить высокий уровень взаимодействия в сфере инфраструктуры качества», - отметил Габит Мухамбетов.

Соглашение позволит сторонам обмениваться научно-технической информацией, включая обмен документами и техническими стандартами;

реализовывать совместные научно-исследовательские проекты в области инфраструктуры качества;

проводить двустороннее участие в форумах, конгрессах, конференциях;

проводить специализированные технические тренинги и разработку инициатив по наращиванию потенциала в области инфраструктуры качества халяль;

организовать сотрудничество по адаптации, внедрению и применению стандартов по Целям устойчивого развития, в том числе 5 ЦУР «Гендерное равенство».

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на саммите Организации тюркских государств отметил, что Казахстан заинтересован в дальнейшем укреплении сотрудничества и выведении его на новый уровень.



