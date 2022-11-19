Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.01 eur/kzt 474.44

    rub/kzt 7.67 cny/kzt 64.81
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Интеграция и партнерство

    Казахстан будет сотрудничать с TURKPA в области качества

    19 Ноября 2022, 17:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На площадке Казстандарта состоялась встреча с делегацией Парламентской ассамблей тюркских государств (TURKPA) во главе с генеральным секретарем Мехметом Сюрейей Эромом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции РК.

    В рамках визита состоялось подписание меморандума о сотрудничестве в области инфраструктуры качества между Казстандартом и TURKPA.

    Генеральный директор Казстандарта Габит Мухамбетов поблагодарил парламентариев за поддержку и сотрудничество.

    «Казстандарт готов к плодотворной работе с тюркскими братскими народами на основе этих незыблемых ценностей. Уверен, что совместными усилиями мы сможем обеспечить высокий уровень взаимодействия в сфере инфраструктуры качества», - отметил Габит Мухамбетов.

    Соглашение позволит сторонам обмениваться научно-технической информацией, включая обмен документами и техническими стандартами;

    реализовывать совместные научно-исследовательские проекты в области инфраструктуры качества;

    проводить двустороннее участие в форумах, конгрессах, конференциях;

    проводить специализированные технические тренинги и разработку инициатив по наращиванию потенциала в области инфраструктуры качества халяль;

    организовать сотрудничество по адаптации, внедрению и применению стандартов по Целям устойчивого развития, в том числе 5 ЦУР «Гендерное равенство».

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев на саммите Организации тюркских государств отметил, что Казахстан заинтересован в дальнейшем укреплении сотрудничества и выведении его на новый уровень.
    Тюркский мир
    Новости по теме
    Новости по теме
    Спикер Сената встретился с наблюдателями межпарламентской ассамблеи ТюркПА
    Популярное
    1 Царские курганы в Атырауской области еще ждут своего исследователя - археолог
    2 Древний мост через реку Талас – свидетель былого могущества древнего Тараза
    3 Чемпионат мира в Катаре: группа «Н» - последний шанс Роналду?
    4 15-летняя казахстанка стала шестикратной чемпионкой мира по джиу-джитсу
    5 Мошенник взял предоплату за ремонт квартиры в Астане и скрылся
    Новости партнеров