Казахстан будет сотрудничать с ООН для возврата похищенных средств из оффшоров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый вице-министр иностранных дел РК Шахрат Нурышев ответил на депутатский запрос касательно планов по возвращению из оффшоров денежных средств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Министерство иностранных дел Республики Казахстан относительно Вашего депутатского запроса о противодействии коррупции и возврате в Казахстан выведенных в оффшоры многомиллиардных денежных средств, а также об инициативе по созданию в рамках ООН группы высокого уровня по финансовой отчетности, прозрачности и целостности, сообщает нижеследующее», - написал в своем ответе Шахрат Нурышев.

По его словам, 28 января 2020 г. в штаб-квартире ООН председатель 74 сессии Генеральной Ассамблеи ООН Т. Мухаммад-Банде и председатель Экономического и социального совета (ЭКОСОС) ООН М. Йуул представили совместную инициативу по созданию группы высокого уровня по финансовой отчетности, прозрачности и целостности (High-level panel on financial accountability, transparency and integrity, FACTI).

Данная группа будет функционировать под эгидой Генеральной Ассамблеи и ЭКОСОС с целью возвращения незаконно вывезенных активов и их использования на проекты по достижению целей устойчивого развития (ЦУР).

«Ключевые усилия группы высокого уровня будут направлены на то, чтобы добиваться большей транспарентности в сфере финансовых потоков, и на разработку рекомендаций о том, как пресекать незаконный отвод средств и возвращать похищенные средства в страны их происхождения. Правовой основой для сотрудничества в этой сфере служит Конвенция ООН против коррупции от 2003 г., предусматривающая возможность возвращения похищенных активов. Вместе с тем отмечается, что при реализации положений Конвенции на практике возникают так называемые «трансграничные проблемы», которые требуют всесторонних действий на международном уровне. В качестве примера можно привести различия между национальными правовыми системами и отсутствие единого подхода к процессам конфискации похищенных активов», - отметил представитель МИД.

Вместе с тем, он сообщил, что официально о создании группы ООН высокого уровня и ее полном составе будет объявлено в начале марта текущего года (предварительно – 2 марта). Ее сопредседателями назначены бывший Премьер-Министр Дании Х. Торнинг-Шмитт и бывший Премьер-Министр Нигера И.Ассан Маяки. На предварительном этапе заседания группы будут проходить четыре раза в год в разных регионах мира.

«Группа представит промежуточный отчет в июле 2020 г. и окончательный отчет с рекомендациями в январе 2021 г. Секретариат будет размещен в штаб-квартире ООН при департаменте по экономическим и социальным вопросам (ДЭСВ) с финансовой поддержкой правительства Норвегии и офиса председателя ГА ООН. По информации офиса председателя Генеральной Ассамблеи, в ближайшее время будет распространено Положение о данной группе, которое будет направлено в Ваш адрес по мере получения. После изучения данного Положения МИД РК начнет прорабатывать вопрос подключения к работе данной группы. По итогам работы МИД РК проинформирует Вас дополнительно», - заключил спикер.