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    Казахстан будет принимать участие в разработке политики ЮНЕСКО

    19 Января 2021, 14:25

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялось расширенное заседание Комитета Сената по социально- культурному развитию и науке, где был рассмотрен законопроект «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) о создании Международного центра сближения культур под эгидой ЮНЕСКО (категория 2)». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

    После ратификации этого Соглашения, у Казахстана появится возможность принимать участие в разработке политики ЮНЕСКО в области межкультурного диалога.

    Кроме того, в нашей стране будет создан Международный центр сближения культур под эгидой ЮНЕСКО. Он будет функционировать на базе существующего республиканского музея «Центр сближения культур».

    В будущем Международный центр сближения культур под эгидой ЮНЕСКО, должен стать региональным хабом для научных исследований в этой области.

    Законопроект направлен на рассмотрение Палаты.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Культура Сенат ЮНЕСКО
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