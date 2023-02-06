Казахстан будет применять южнокорейские стандарты в реабилитации после инсульта

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Гостями Больницы Медицинского Центра УДП стали высококвалифицированные врачи из Кореи. В нашу страну приехала делегация из многопрофильного южнокорейского госпиталя «Северанс». Как проходила встреча отечественных специалистов с зарубежными коллегами и с какими предложениями выступили представители корейской клиники расскажет корреспондент МИА «Казинформ».

Отметим, что 25 февраля 2021 года был подписан двусторонний меморандум между госпиталем «Северанс» и Больницей Медцентра УДП РК. Даннное соглашение предполагает сотрудничество в обучении, проведении мастер-классов, совместные научно-исследовательские проекты и другие актуальные для здравоохранения мероприятия. В составе делегации в Больницу приехали президент общественного фонда «Международный медицинский фонд Severance-KZ», почетный посол госпиталя «Северанс» в Республике Казахстан Лариса Ан, вице-президент фонда Че Дже Хун, магистр физиотерапии, врач физиотерапевт-реабилитолог Ким Хен Ву.

Врачи БМЦ УДП РК провели экскурсию по больнице для корейских коллег. Зарубежные гости увидели, как в нашей стране проводят комплексную реабилитацию после инсульта, черепно-мозговой или спинальной травмы, аварии или несчастного случая.

Затем за круглым столом стороны рассказали о возможностях своих специалистов в двух клиниках.

«Представители клиники «Северанс» приехали с предложением продолжить наше сотрудничество в направлении обучения казахстанских врачей современным методам реабилитации: PNF терапия, Бобат терапия. Специалистов такого высокого уровня в Казахстане, к сожалению, нет. Необходимо 10 лет обучения врачам, чтобы они стали сертифицированными специалистами и могли тоже вести обучение. Корейские врачи имеют такой сертификат. В рамках взаимного сотрудничества они предложили обучать реабилитологов на базе нашей клиники. Для обучения данным методикам в БМЦ имеется все необходимое материально-техническое оснащение», - рассказала заместитель директора по амбулаторной части БМЦ УДП РК Алия Толеуова.

Курсы для реабилитологов корейские врачи планируют провести уже в апреле этого года.

Алия Толеуова также призналась, что зарубежные врачи высоко оценили уровень реабилитации в БМЦ УДП РК.

«Корейские врачи отметили, что некоторое оборудование даже лучше, чем в Корее. Соответственно, те методики, которые мы используем, эффективны для восстановления здоровья пациентов после инсульта, травматологических, кардиохирургических операций. Единственное они оставили пожелание увеличить штат реабилитологов, чтобы в нашей стране оказывалось как можно больше реабилитационных услуг», - добавила врач.

Госпиталь «Северанс» - одно из ведущих медицинских учреждений Кореи. В системе клиники функционируют пять специализированных медицинских центров. В частности, диагностический центр, центр практики для хирургов, стоматологическая клиника и больница Каннам Северанс. Они предоставляют услуги по онкологии, реабилитации, сердечно-сосудистым заболеваниям, глазным заболеваниям и педиатрии.

«Мы сотрудничаем с Ассоциацией ребилитологов Кореи, в составе которой более 70 тысяч специалистов. Для проведения таких программ работают доктора, владеющие методикой, навыками преподавания и опытом лечения пациентов в Казахстане. Мы предлагаем вашей больнице принять участие в программе обучения ваших реабилитологов», - отметила почетный посол госпиталя «Северанс» в РК Лариса Ан.

Программа обучения состоит из лекционного материала и практических занятий. По словам посла госпиталя «Северанс», результат лечения можно сразу же увидеть, в том числе в течение пяти дней курса.

«У нас состоялось совещание, посвященное медицинской теме. Мы беседовали о реабилитации. В Казахстане активно развивается оказание реабилитационных услуг пациентам. Недостающий момент, на наш взгляд, подготовка кадров. Есть методы, которые отвечают международным стандартам в реабилитации. Если это обучение состоится в апреле, врачи в Казахстане смогут пройти обучение на международном уровне», - добавил вице-президент фонда «Северанс» Че Дже Хун.

На встрече также обсуждался вопрос повышения квалификации специалистов Больницы. Отметим, что отделение Check-up Больницы Медцентра УДП РК успешно работает уже три года. Это отделение было открыто на примере отделения Check-up корейского госпиталя «Северанс». В этой связи стороны обсудили вопрос о визите специалистов БМЦ УДП РК в клинику «Северанс» с целью обмена опытом.



