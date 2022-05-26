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    Казахстан будет поставлять нефтепродукты в Армению

    26 Мая 2022, 10:43

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената приняли закон «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Армения о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефтепродуктов в Республику Армения», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как отметил и.о министра энергетики РК Асет Магауов, представляя проект закона на пленарном заседании Палаты, поставка нефти и нефтепродуктов между членами Евразийского экономического союза регулируется отдельными двусторонними соглашениями, согласно Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года. 16 июля 2020 года в Нур-Султане было подписано Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефтепродуктов в Армению.

    «Стороны создают необходимые условия для осуществления хозяйствующими субъектами государств сторон поставок из Казахстана в Армению с привлечением уполномоченных организаций», - сказал Асет Магауов.

    Было отмечено, что в соответствии с соглашением стороны утверждают перечень товаров, которые разрешены к поставкам в Армению. Далее ведомства сторон заключают соответствующий протокол.

    «Поэтому, если какие-либо нефтепродукты не входят в разрешенный список, то вывоз товаров не будет осуществляться», - пояснил Асет Магауов.

    Кроме того, в соответствии с Соглашением, компетентные органы сторон ежегодно до 1 декабря текущего календарного года составляют баланс производства, внутреннего потребления, поставки, импорта и экспорта товаров из Республики Казахстан и Российской Федерации в Республику Армения, то есть индикативные балансы.

    «Учитывая, что основным поставщиком нефтепродуктов в Армению является Россия, возможные поставки казахстанской продукции будут определяться по остаточному принципу. Также Соглашение предусматривает запрет поставок сверх объемов, предусмотренных индикативными балансами сторон», - добавил Асет Магауов.

    По словам и.о. министра, торговля между странами Евразийского экономического союза осуществляется без уплаты экспортной таможенной пошлины, без таможенного контроля.

    Данное Соглашение устанавливает практически особый режим торговли нефтепродуктами и содержит механизмы контроля при вывозе нефтепродуктов из Казахстана в Армению.

    Такие механизмы позволят реализовать излишки нефтепродуктов на более премиальном рынке Армении, что положительно повлияет на внутренний баланс нефтепродуктов и увеличит выручку хозяйствующих субъектов Казахстана, а также упорядочит вывоз нефтепродуктов из Республики Казахстан и защитит внутренний рынок от бесконтрольных перетоков нефтепродуктов в страны ЕАЭС.

    «Надо отметить, что условия поставок будут определяться предпринимателями самостоятельно по взаимной договоренности. Эти договоренности будут исходить только из экономики этих поставок», - сказал Асет Магауов.

    Глава Минэнерго отметил, что на практике сделки по экспорту заключаются в иностранной валюте, обычно в долларах США. Поэтому каких-либо рисков не предполагается.

    Соглашение также предусматривает ряд механизмов контроля.

    Казахстан может в одностороннем порядке прекратить, либо ограничить беспошлинные поставки нефтепродуктов в Армению в случае превышения объемов, утвержденных индикативными балансами, форс-мажорных обстоятельств, в целях обеспечения национальной безопасности и защиты внутреннего рынка, а также при нарушении Арменией обязательств по запрету вывоза казахстанских нефтепродуктов в третьи страны и страны ЕАЭС со своей территории.

    «Поэтому рисков для внутреннего рынка нет», - резюмировал Асет Магауов.

    С 2020 года и по настоящее время поставки казахстанских нефтепродуктов в Армению не осуществляются. Реэкспорт со стороны Армении не зафиксирован. Соглашением предусмотрено, что КТЖ-ГП ежемесячно предоставляет отчет об объемах отгрузки товаров по номенклатурам грузов Единой тарифно-статистической номенклатуры грузов.

    В том числе, предприятия железных дорог Казахстана и Армении производят взаимодействие посредством информационной системы в области ж/д.

    Также фискальные органы государств сторон производят взаимодействие посредством информационной системы ЕАЭС.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Сенат Экономика Армения Нефть Минэнерго РК
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