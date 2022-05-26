Казахстан будет поставлять нефтепродукты в Армению

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената приняли закон «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Армения о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефтепродуктов в Республику Армения», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил и.о министра энергетики РК Асет Магауов, представляя проект закона на пленарном заседании Палаты, поставка нефти и нефтепродуктов между членами Евразийского экономического союза регулируется отдельными двусторонними соглашениями, согласно Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года. 16 июля 2020 года в Нур-Султане было подписано Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефтепродуктов в Армению.

«Стороны создают необходимые условия для осуществления хозяйствующими субъектами государств сторон поставок из Казахстана в Армению с привлечением уполномоченных организаций», - сказал Асет Магауов.

Было отмечено, что в соответствии с соглашением стороны утверждают перечень товаров, которые разрешены к поставкам в Армению. Далее ведомства сторон заключают соответствующий протокол.

«Поэтому, если какие-либо нефтепродукты не входят в разрешенный список, то вывоз товаров не будет осуществляться», - пояснил Асет Магауов.

Кроме того, в соответствии с Соглашением, компетентные органы сторон ежегодно до 1 декабря текущего календарного года составляют баланс производства, внутреннего потребления, поставки, импорта и экспорта товаров из Республики Казахстан и Российской Федерации в Республику Армения, то есть индикативные балансы.

«Учитывая, что основным поставщиком нефтепродуктов в Армению является Россия, возможные поставки казахстанской продукции будут определяться по остаточному принципу. Также Соглашение предусматривает запрет поставок сверх объемов, предусмотренных индикативными балансами сторон», - добавил Асет Магауов.

По словам и.о. министра, торговля между странами Евразийского экономического союза осуществляется без уплаты экспортной таможенной пошлины, без таможенного контроля.

Данное Соглашение устанавливает практически особый режим торговли нефтепродуктами и содержит механизмы контроля при вывозе нефтепродуктов из Казахстана в Армению.

Такие механизмы позволят реализовать излишки нефтепродуктов на более премиальном рынке Армении, что положительно повлияет на внутренний баланс нефтепродуктов и увеличит выручку хозяйствующих субъектов Казахстана, а также упорядочит вывоз нефтепродуктов из Республики Казахстан и защитит внутренний рынок от бесконтрольных перетоков нефтепродуктов в страны ЕАЭС.

«Надо отметить, что условия поставок будут определяться предпринимателями самостоятельно по взаимной договоренности. Эти договоренности будут исходить только из экономики этих поставок», - сказал Асет Магауов.

Глава Минэнерго отметил, что на практике сделки по экспорту заключаются в иностранной валюте, обычно в долларах США. Поэтому каких-либо рисков не предполагается.

Соглашение также предусматривает ряд механизмов контроля.

Казахстан может в одностороннем порядке прекратить, либо ограничить беспошлинные поставки нефтепродуктов в Армению в случае превышения объемов, утвержденных индикативными балансами, форс-мажорных обстоятельств, в целях обеспечения национальной безопасности и защиты внутреннего рынка, а также при нарушении Арменией обязательств по запрету вывоза казахстанских нефтепродуктов в третьи страны и страны ЕАЭС со своей территории.

«Поэтому рисков для внутреннего рынка нет», - резюмировал Асет Магауов.

С 2020 года и по настоящее время поставки казахстанских нефтепродуктов в Армению не осуществляются. Реэкспорт со стороны Армении не зафиксирован. Соглашением предусмотрено, что КТЖ-ГП ежемесячно предоставляет отчет об объемах отгрузки товаров по номенклатурам грузов Единой тарифно-статистической номенклатуры грузов.

В том числе, предприятия железных дорог Казахстана и Армении производят взаимодействие посредством информационной системы в области ж/д.

Также фискальные органы государств сторон производят взаимодействие посредством информационной системы ЕАЭС.