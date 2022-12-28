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    Казахстан будет неизменно выступать за неуклонное соблюдение Устава ООН - МИД РК

    28 Декабря 2022, 18:33

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстан будет неизменно выступать за неуклонное соблюдение Устава ООН. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Современный мир переживает опасный период серьезного обострения международной ситуации, где на первый план вышли конфронтационные подходы к решению узловых глобальных проблем и методы санкционного давления. Происходит переформатирование государственных границ, обостряются территориальные споры, а ранее «замороженные» конфликты вновь становятся «горячими». Украинский кризис стал крупнейшим вызовом, который привел к новому витку геополитической напряженности между Россией и Западом. Военный конфликт между некогда близкими, братскими странами вызывает глубокую обеспокоенность и сожаление у всех друзей этих народов. Мы традиционно призываем противоборствующие стороны начать серьезный диалог для деэскалации ситуации», - сказал в ходе брифинга официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.

    «Хотел бы подчеркнуть, что Казахстан и впредь будет неизменно выступать за неуклонное соблюдение Устава ООН, международного права и принципов равенства и демократии в международных отношениях. Как отметил Глава государства в своей инаугурационной речи, в условиях международной турбулентности Казахстан остается приверженным сбалансированной, многовекторной и конструктивной внешней политике», - добавил официальный представитель внешнеполитического ведомства.

    Ранее в МИД РК прокомментировали высказывание посла России в Казахстане Алексея Бородавкина.


    Фото: gov.kz

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    ООН Внешняя политика Казахстана МИД РК Международная деятельность РК
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