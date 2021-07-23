Казахстан блистал сегодня на открытии Олимпиады - Ольга Рыпакова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 23 июля, в Токио состоялось открытие Олимпийских игр-2020. В центре внимания оказалась казахстанская делегация во главе с Ольгой Рыпаковой и Камшыбеком Кункабаевым, несшими флаг Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
Напомним, знаменосцы вышли на парад в специальных нарядах, которые созданы специально по заказу Национального олимпийского комитета. В работе участвовали специалисты Государственного музея искусств имени Абильхана Кастеева, а дизайном и пошивом занималась известный алматинский модельер Виолетта Иванова.
Вернувшись с церемонии открытия, мы по прежнему слышим много тёплых слов. Это очень приятно, ещё больше поднимает настроение. И могу с уверенностью сказать, что Казахстан блистал сегодня на церемонии открытия», — озвучила Рыпакова.
Напомним, сегодня на Олимпийских играх от Казахстана выступили четыре спортсмена.
Ранее стало известно расписание выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде в Токио 24 июля.
XXXII летние Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа. Сборная Казахстана имеет 97 лицензий по 27 видам спорта.